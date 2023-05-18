“我在帮一个人培养他们的‘眼睛’”：导盲犬“养母”的甜蜜带娃生活

马来西亚华裔女孩余绣菱（Kim Eee）从小就非常喜欢小狗，但一直都没能拥有属于自己的爱犬。





如今，她作为澳大利亚导盲犬培训机构Vision Australia的志愿者，成为了狗宝宝Zadie的“养母”——小狗助养人（puppy carer），开启了自己一年限定的带娃生活。



提前体验为母艰辛

Kimmy说，Zadie到来后的两个月里，自己基本上每天从早晨醒来梳洗完毕开始，便开始了陪伴狗狗一整天的生活。





“只要我一睁开眼睛，我就需要陪伴她到晚上她睡觉……就13到14个小时吧，”她对SBS普通话说。



尽管相处只有短短数周，但她明显感觉到Zadie对自己产生了强烈的依赖。





作为小狗训练的一部分，Kimmy需要平常带着Zadie出入各种公共场合，甚至带着狗狗到咖啡厅工作。在遇到的众多人当中，Zadie最黏的还是Kimmy。





“我男朋友叫她是我的‘影子’，他说我到哪里Zadie她就一直跟着我。”



Kimmy和导盲犬宝宝Zadie。 Source: Supplied 18周大的小狗正处于精力旺盛的年纪，尚未步入家庭生活的Kimmy也提前体验了一把带娃的生活。





她说：“有时候凌晨一两点她会叫我，让我带她出去上厕所……我从来没有当过妈妈，就觉得Zadie虽然她只是一只小狗，但有时候真的还挺累的。”



养护需知“200多页”

据悉，培养一只导盲犬需要花费大约5万澳元，这种特殊工作犬的珍贵不言而喻。





在网站上递交申请后，机构会要求申请者提供无犯罪记录证明以及儿童工作核查（Working with Children Check），并上门对家中环境做一个简单审查。





申请通过后，在接Zadie回家之前，Kimmy还收到了机构发来的“长达200多页”的pdf文件，详细介绍了小狗助养项目、如何训练及照顾小狗等的相关信息。





“需要训练她基本的那些礼仪之类的……就比如说她不可以跳到沙发上或者是床上，一定要呆在地上之类这些，”Kimmy介绍道。





而在照顾小狗的过程中，Kimmy也会持续收到机构的支持，包括小狗成长所需要的各种用品、食物、医疗保健费用等，并且还要与训犬师保持联系，沟通并及时解决小狗成长过程中的任何问题。



导盲犬的成长需要社区的支持

Kimmy表示，Zadie是自己见过“最容易照顾的小狗”，上厕所方面“意外”很少，也很有意识，知道自己不可以在笼子内如厕。





而她还会每天带小狗到咖啡厅上班，工作时她会把Zadie安置在店内围起来的一小片区域内，而小狗通常也不会乱叫乱闹，甚至还成为了店里的“小明星”。





Kimmy笑谈：“她就很爱引起每一个人的注意，会去跟每一个人say Hi。其实有很多人特意过来咖啡店里，只是来跟Zadie玩耍，觉得Zadie带给他们的欢乐可以平复工作的压力。”



除了日常担任咖啡店的小小“吉祥物”之外，出于社会化训练的目的，Kimmy也会带Zadie去往超市、餐厅等公共场所。





此前，Zadie曾经被火锅店拒绝入内，Kimmy对此感到很难过，并呼吁商家能够对见习导盲犬多一分宽容。





她解释说：“小狗们需要适应，不然的话他们去到一个新环境可能会不知所措，这个也是训练的其中一项。”





“一些店家的工作人员会安排一个比较角落的地方，让Zadie不太容易受惊吓这样。但是通常Zadie都挺冷静的，她只要四处闻一下，然后就静静地坐下来看着我们，不然就睡觉。她的性格还是比较平稳的。”





“我第一次带她去餐厅的时候我还吓到，一只小狗到一个新环境怎么可以这么冷静……她在外面比在家里还更稳重。因为他们（机构）在挑选导盲犬父母方面也挺严格的，所以我觉得Zadie有遗传到父母（的性格）。”



“帮一个有需要的人培养他们的‘眼睛’”

自从成为小狗助养人后，Kimmy也一直在号召自己身边的亲朋好友一起加入，包括拥有多元文化背景的朋友们。





她介绍说，小狗助养并不需要英语有多好，只要有一定的英语基础，可以跟机构顺利沟通即可。而日常训练小狗虽然会需要使用英文，但都是简单指令配合肢体动作，英语无需特别优秀也完全可以胜任。



自从接回Zadie后，Kimmy基本上每天都跟她形影不离。 Source: Supplied 正如Vision Australia小狗助养页面所写，助养人“唯一的成本就是你的时间和感情”。





不过，Kimmy坦言，许多人在了解小狗助养项目之后仍然心存顾虑，主要原因还是与小狗注定的分离。



“我向大家介绍Zadie的时候，他们都会问我同一个问题，说，‘那12个月以后你就要跟她分开了吗？那我应该没办法做到’，”她说。





“但我觉得我不想因为这个原因（放弃），我不希望因为可能10个月以后我会觉得很伤心，就不去做这件这么有意义的事情，我还尝试去呼吁我身边的朋友做这件事情，因为我觉得真的是很有意义。”



我是在帮一个有需要的人培养他们的‘眼睛’。

明知自己在分离的时刻会“哭得稀巴烂”，但这份美好的经历以及助养小狗的意义，让Kimmy决心只要条件允许，自己愿意将小狗助养继续做下去。





“其实如果可以的话，我会想要一直做下去……会继续再领养其他的狗狗。我在训练她的同时，我自己也学到了很多，我觉得这是一个很好的体验，真的是没办法去形容的一种甜蜜。”





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