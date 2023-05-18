美国总统拜登取消澳洲之行 印度总理莫迪仍将访问澳洲

KEY POINTS: 印度总理莫迪（Narendra Modi）仍将于下周访问澳大利亚；

美国总统拜登（Joe Biden）取消了原计划前往悉尼参加四方安全会谈的行程；

日本首相岸田文雄（Fumio Kishida）预计不会出访。

澳大利亚总理安东尼·阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）确认，尽管原定于在悉尼举行的四方安全对话领导人峰会被取消，但印度总理莫迪仍将于下周访问澳大利亚。





美国总统拜登周三取消了原计划对澳大利亚的访问行程，确认在七国集团会议之后他将飞回美国，就该国的债务上限危机进一步展开谈判。





拜登原计划在下周三与阿尔巴尼斯、日本首相岸田文雄、印度总理莫迪在四方安全对话领导人峰会会面，结束后访问堪培拉。而今，这四位领导人将在本周末于广岛举行的七国集团峰会上会面。



Indian Prime Minister Narendra Modi and Australian Prime Minister Anthony Albanese completed a lap of honour on a chariot inside Narendra Modi Stadium before the start of the fourth Test cricket match between India and Australia. Source: Twitter / @narendramodi 但在周三接受澳大利亚广播公司（ABC）电台采访时，阿尔巴尼斯确认，无论如何，印度总理将前来澳大利亚。





“总理莫迪下周将在这里与我进行双边会谈。他还将参加商务会谈，并在悉尼奥林匹克场地举行一次公开活动，”他说。





岸田文雄预计不会访问澳大利亚。阿尔巴尼斯表示，他“原只是来参加四方安全对话”。





工党一直有意深化澳大利亚与印度的关系，并希望将两国之间的贸易额提高到1000亿澳元。



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莫迪的澳大利亚之行有何计划？

印度总理上一次访问澳大利亚是在2014年，当时在悉尼的SuperDome体育场出席活动，现场有1.6万名民众。而下周类似的活动也将计划举行。





莫迪所在的印度人民党（Bharatiya Janata Party）当地分支机构在社交媒体上发帖称，支持者们已经组织了墨尔本和悉尼之间的包机来参加此次活动。





下周悉尼的哈里斯公园（Harris Park）被正式命名为小印度（Little India）时，莫迪也计划出席。



Narendra Modi and Anthony Albanese in March. Source: Press Association / Sondeep Shankar 尽管人权组织指责印度人民党专门针对该国的穆斯林少数人口，并打压批评性媒体，但印度人民党在印度仍然很受欢迎，特别是在其印度教多数群体中。





莫迪一直强烈否认上述指责说法。





两个月前，阿尔巴尼斯对印度进行了为期三天的贸易访问，并在莫迪家乡古吉拉特邦的一个板球场与莫迪一起观赛。



寺庙遭破坏事件可能会被提出

在印度期间，阿尔巴尼斯拒绝批评莫迪政府。批评者认为莫迪政府是强硬的印度教民族主义政权，同时指其侵犯了人权。





莫迪在联合新闻发布会上提出在澳大利亚发生了印度教寺庙遭破坏事件后，阿尔巴尼斯承诺将动用“全部法律力量”来对肇事者进行追究。



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阿尔巴尼斯说：“我们不能容忍我们在宗教建筑上看到的那种极端行动和攻击，无论（它）是印度教寺庙、清真寺、犹太教堂还是教堂。”





“这在澳大利亚是不容许的。”





莫迪证实，他已经直接向阿尔巴尼斯指出了这些事件，并说这一消息 “令我们不安”。





他说：“我们双方将就此问题定期接触，并将尽可能合作。”



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工党议员安德鲁·查尔顿（Andrew Charlton）本月早些时候批评了“宗教极端分子”，当时他所在的悉尼西部选区的另一座寺庙被人破坏，上面写着“宣布莫迪为恐怖分子”。





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