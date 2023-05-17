SBS早新闻（5月18日）Play14:10 Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (12.97MB) 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。科学家警告 全球变暖幅度将超过关键指标统计局数字显示 澳人三月工资增长创纪录拜登前往日本 参加四方安全会议意大利北部大范围洪水 至少8人死亡欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE雷克雅未克会议建立新损失登记册，商讨令俄罗斯为俄乌战争负责【正在行动】您如何看待北约再次邀请日韩新澳四国参加北约峰会？有关 “献血禁令” 再有国家解禁 澳大利亚会否跟随？分享Latest podcast episodesSBS晚新闻（2023年5月17日）【正在行动】您如何看待北约再次邀请日韩新澳四国参加北约峰会？中国留学生被迫“虚拟绑架” 警方提醒提防陌生电话【SBS新闻快报】澳洲总理取消与美日印的四方会谈