澳大利亚总理阿尔巴尼斯结束印度之行

在与印度总理莫迪 (Narendra Modi) 的联合讲话中，总理阿尔巴尼斯 (Anthony Albanese) 确认两国已敲定促进经济和文化联系的协议。





总理阿尔巴尼斯表示，这对两国来说都是重要的一天。





“这项转型协议将发挥双边经济关系的全部潜力，为澳大利亚和印度人民创造新的就业机会并提高生活水平。”





两国还宣布成立一个由澳大利亚教授伊根（Renate Egan）担任联合主席的澳大利亚——印度太阳能工作组，这是讨论应对气候变化必要性的一项切实成果。





随着寻求在2030年前实现50%的可再生能源和30%的电动汽车使用的宏伟目标，两国还将在供应关键矿物方面进行更密切的合作。





与此同时，印度总理莫迪在与总理阿尔巴尼斯的讨论中，表达了他对澳大利亚印度教寺庙遇袭事件的担忧。





莫迪总理表示，这样的事件让仍然生活在印度的人们感到痛苦。





“有报道称澳大利亚的寺庙遭到袭击。这些消息自然会让印度人感到担忧，让我们的心感到不安。我把这些感受和担忧告诉了总理阿尔巴尼斯。他向我保证，印度社区的安全是一个特殊的优先事项。”





莫迪的讲话是在阿尔巴尼斯结束对亚洲次大陆的访问时发表的，阿尔巴尼斯此行签署了一系列重要协议，将促进澳大利亚与印度的经济和文化关系。





欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。



