“世界上最有权势的人”：习近平第三次连任中国国家主席

尽管面临着诸如对其处理大流行的大规模抗议等挑战，习近平还是获得了作为中国国家主席的第三个任期。此举巩固了他作为该国数代以来最有权势领导人的地位。

Chinese President Xi Jinping takes part in a deliberation with his fellow deputies from the delegation of Jiangsu Province, at the first session of the 14th National People's Congress NPC in Beijing.

Chinese President Xi Jinping, also general secretary of the Communist Party of China Central Committee and chairman of the Central Military Commission, is set to be handed a third term as president Source: Getty / Li Xueren

要点：
  • 习近平第三次担任国家主席；
  • 这一任命使他成为中国几代以来最有权势的领导人；
  • 他已经获得了作为共产党和军队首脑的五年任期。
习近平打破先例，获得了中国国家主席——在很大程度上是一个仪式性角色——的第三个五年任期，同时加紧了作为毛泽东以来中国最强大领导人的控制力。

中国全国人民代表大会（NPC）近3000名成员本周五在人民大会堂一致投票支持69岁的习近平担任国家主席，这次选举没有其他候选人。

69岁的习近平面临着一些挑战，他的新冠“清零”政策引起了大规模的抗议，而随后放弃该政策又导致无数人死亡。

本周的全国人民代表大会回避了这些问题。这是一次精心策划的活动，也将任命习近平的盟友李强为新总理。

面对一位人大代表所描述的外国对中国崛起的“遏制和压制”企图，政客们转而关注对北京科学部门和科技能力的全面改革。

在议会会议期间，中国政府还公布了“5%左右”的经济增长目标，这是几十年来最低的目标之一；以及国防开支的小幅增长。
题为《习近平：世界上最有权势的人》的传记合著者之一阿德里安·盖格斯（Adrian Geiges）告诉法新社，他不认为习近平是出于个人致富的愿望（而连任），尽管国际媒体的调查已经揭示了他的家族所积累的财富。

“这不是他的兴趣所在，”盖格斯说。

“他对中国真的有一个愿景，他希望看到中国成为世界上最强大的国家。”
A man standing outside holding a book
German author Adrian Geiges, author of 'Xi Jinping - The Most Powerful Man in the World', said he does not think Mr Xi was motivated by a desire for personal enrichment. Mr Xi is set to be handed a third term in office. Source: Getty / Claire Morand

“手撕”规则

几十年来，中国深受独裁统治和开国领袖毛泽东个人崇拜的创伤，因而摒弃了一人独大的统治方式，转而采用更加基于共识、但仍是专制的领导方式。

这种模式对国家主席这一主要是仪式性的角色施加了任期限制，习近平的前任江泽民和胡锦涛在任职10年后均放弃了权力。

习近平“手撕”这一规则，在2018年废除了任期限制，并允许个人崇拜来培养他的全能领导力。

他的连任使他成为现代中国任期最长的国家元首，也意味着习近平的统治将持续到七十多岁，如果没有挑战者出现，他的统治时间甚至会更长。

但是，在他史无前例地开始领导中国的第三个任期时，该世界第二大经济体却面临从经济增长放缓、房地产行业陷入困境到出生率下降等重大不利因素。

与美国的关系也处于数十年来的低谷，两大国在从人权到贸易和技术等各个方面争论不休。
在本周与全国人大同时举行的中国人民政治协商会议（CPPCC）上，习近平向代表们发表讲话，抨击华盛顿对中国“全方位的遏制、围堵、打压”。

他说，中国必须“在面临国内外深刻复杂变化的形势下勇于拼搏”。

Additional reporting: Reuters

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Published 10 March 2023 at 3:32pm
Source: AFP
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