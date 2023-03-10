“世界上最有权势的人”：习近平第三次连任中国国家主席

要点： 习近平第三次担任国家主席；

这一任命使他成为中国几代以来最有权势的领导人；

他已经获得了作为共产党和军队首脑的五年任期。

习近平打破先例，获得了中国国家主席——在很大程度上是一个仪式性角色——的第三个五年任期，同时加紧了作为毛泽东以来中国最强大领导人的控制力。





中国全国人民代表大会（NPC）近3000名成员本周五在人民大会堂一致投票支持69岁的习近平担任国家主席，这次选举没有其他候选人。





69岁的习近平面临着一些挑战，他的新冠“清零”政策引起了大规模的抗议，而随后放弃该政策又导致无数人死亡。





本周的全国人民代表大会回避了这些问题。这是一次精心策划的活动，也将任命习近平的盟友李强为新总理。





面对一位人大代表所描述的外国对中国崛起的“遏制和压制”企图，政客们转而关注对北京科学部门和科技能力的全面改革。





在议会会议期间，中国政府还公布了“5%左右”的经济增长目标，这是几十年来最低的目标之一；以及国防开支的小幅增长。



题为《习近平：世界上最有权势的人》的传记合著者之一阿德里安·盖格斯（Adrian Geiges）告诉法新社，他不认为习近平是出于个人致富的愿望（而连任），尽管国际媒体的调查已经揭示了他的家族所积累的财富。





“这不是他的兴趣所在，”盖格斯说。





“他对中国真的有一个愿景，他希望看到中国成为世界上最强大的国家。”



German author Adrian Geiges, author of 'Xi Jinping - The Most Powerful Man in the World', said he does not think Mr Xi was motivated by a desire for personal enrichment. Mr Xi is set to be handed a third term in office. Source: Getty / Claire Morand

“手撕”规则

几十年来，中国深受独裁统治和开国领袖毛泽东个人崇拜的创伤，因而摒弃了一人独大的统治方式，转而采用更加基于共识、但仍是专制的领导方式。





这种模式对国家主席这一主要是仪式性的角色施加了任期限制，习近平的前任江泽民和胡锦涛在任职10年后均放弃了权力。





习近平“手撕”这一规则，在2018年废除了任期限制，并允许个人崇拜来培养他的全能领导力。





他的连任使他成为现代中国任期最长的国家元首，也意味着习近平的统治将持续到七十多岁，如果没有挑战者出现，他的统治时间甚至会更长。





但是，在他史无前例地开始领导中国的第三个任期时，该世界第二大经济体却面临从经济增长放缓、房地产行业陷入困境到出生率下降等重大不利因素。





与美国的关系也处于数十年来的低谷，两大国在从人权到贸易和技术等各个方面争论不休。



在本周与全国人大同时举行的中国人民政治协商会议（CPPCC）上，习近平向代表们发表讲话，抨击华盛顿对中国“全方位的遏制、围堵、打压”。





他说，中国必须“在面临国内外深刻复杂变化的形势下勇于拼搏”。





Additional reporting: Reuters





欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。



