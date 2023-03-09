澳大利亚本周六起取消中国入境旅客新冠检测要求

联邦卫生部长马克·巴特勒（Mark Butler）宣布，从本周六（3月11日）开始，取消对中国入境旅客在登机前出示新冠病毒检测的阴性结果证明的相关要求。





他形容该决定是基于入境人士的确诊个案减少而作出的“理智和成熟”的决定。





“我想感谢所有从中国前来（澳大利亚）的游客及所有遵守检测安排规定的航司。”





他表示，中国因感染新冠病毒而住院的人数在去年12月底及今年1月初达到顶峰，之后已逐渐回落，而澳大利亚检测及应对新毒株的能力也比当时有所进步。



Health Minister Mark Butler described the decision as 'mature and sensible' given waning case numbers in China. Source: AAP / AAP / Lukas Coch 今年1月，澳大利亚政府重新收紧了针对包括来自香港和澳门的中国入境旅客的COVID-19测试要求，并表示此举是出于“谨慎”，当时中国正在努力应对解封后严峻的疫情爆发。目前，中国来澳旅客需要出具飞行前48小时内的阴性测试结果。





中国外交部当时批评，针对中国入境者的过度措施“缺乏科学依据”，无法接受，并会以“对等措施”反制。





不过，中方本就要求外国入境者持有阴性检测结果，该规定至今仍在施行。



The original decision was met with sharp criticism in Beijing. Source: AAP / AAP / Ichiro Ohara 与此同时，多国也在近期放宽了对华入境限制。





美国本周宣布从3月10日起撤销中国（包括港澳地区）入境者提供检测结果的要求，但仍会在机场邀请旅客进行自愿检测。欧盟也从上月底开始放宽有关政策。





韩国在3月1日起取消抵达后的强制检测，恢复签发中国公民赴韩短期签证，并同样将于3月11日取消48小时核酸证明要求。





日本从3月1日起，对中国旅客从全面强制检测改为随机抽检，但仍须提供72小时阴性证明。





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