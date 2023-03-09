百吨澳洲“掺杂”金条卖到中国？丑闻涉事双方最新回应

近日，有关澳大利亚珀斯铸币厂（The Perth Mint）涉嫌将百吨掺入杂质的“稀释”黄金卖给中国上海黄金交易所一事，在短短几天内发酵并引起了两国民众的热议。



内部报告揭露旧年丑闻

该事件最初缘于澳大利亚广播公司（ABC）旗舰时事调查节目《四角方圆》（Four Corners）本周揭露报道称，一份泄露出来的内部报告显示，西澳州政府拥有的珀斯铸币厂从2018年开始对其出产的黄金制品“掺入杂质”，与此同时，还向其最大客户隐瞒证据以维护自己的声誉。





ABC表示，这些内部文件提及了中国上海黄金交易所（Shanghai Gold Exchange，SGE）。在2018年至2021年间，珀斯铸币厂运往上海交易的黄金符合更广泛的行业标准，但是，至少有一次不符合上海黄金交易所严格的银含金量纯度标准。





黄金掺杂是指在黄金中掺入银或铜等杂质，在业内是某种程度上可以接受的行为，并未违法。不过，上海黄金交易所对黄金的纯度规格有着更为严格的标准。



在一个44加仑的桶里的金锭 Credit: Oliver Strewe/Getty Images 珀斯铸币厂是位于澳大利亚珀斯的一家铸币厂，始建于1896年。由于始建更早的悉尼铸币厂和墨尔本铸币厂都已经停止生产，珀斯铸币厂成为澳大利亚最古老的仍在运转的铸币厂，也是全球唯一一家得到政府支持的铸币厂。





根据该份内部文件记载，2021年9月，珀斯铸币厂维持3年左右的掺杂计划败露，上海黄金交易所当时投诉，有两根交易中的金条含有过多的杂质，在标准冶金分析中不符合其严格的纯度规格。





在收到投诉后珀斯铸币厂调查发现，两个金条中的其中一个其实早就被铸币厂发现存在问题。出问题的可能不止这一两个金条，而是可能多达100吨——因为这些金条都是自2018年以来经过一个掺杂稀释工艺生产出来的。





而这些金条一旦召回和更换，按如今的价格计算，估值约87亿澳元。





计划败露当天，珀斯铸币厂立即停止了该掺杂计划，并且承诺上海黄金交易所，今后所有的金条都会被附上成分检验证明。而相应地，上海黄金交易所最终也接受了对方的承诺，并选择了不公开投诉。





这桩隐秘的丑闻被记录在该份内部文件之中，直到本周方被ABC揭露。





一位不愿透露姓名的珀斯铸币厂内部人士称，此桩“最高级别的丑闻”一旦被披露，泄密者如被发现可能面临“五年的监禁”。



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上海黄金交易所否认，称“背离真相”

该丑闻被ABC揭露后，迅速引起涉事双方的关注。





上海黄金交易所于3月8日在官网发布声明称，经查，该报道的内容背离真相，已经构成对上海黄金交易所的名誉侵权。





“相关媒介没有尽到对内容的审查责任，导致失实的内容信息在网络传播，对上海黄金交易所声誉造成了严重侵害。有鉴于此，相关方应立即停止侵权。上海黄金交易所将保留采取进一步措施的权利，维护自身合法权益。”



上海黄金交易所官网声明截图 Credit: Yudie Huang

珀斯铸币厂证实，西澳州州长对此称一无所知

与此同时，另一方珀斯铸币厂则是证实，确实收到过上海黄金交易所关于少量 1 公斤金条的投诉，但是“由于中国政府限制从中国出口黄金，客户没有退回金条……因此无法核实客户的担忧”。





他们强调，珀斯铸币厂生产和销售的一公斤金条从来都至少含有99.99%的黄金，纯度规格符合行业标准，并与国际市场权威机构伦敦金银市场协会制定的标准一致。





珀斯铸币厂首席执行官杰森·沃特斯（Jason Waters）在新闻发布会上表示，自 2021 年底以来，铸币厂的精炼方法得到了改进，现在致力于达到高于行业平均水平的纯度标准，他们现在的纯度标准为99.996%，比行业平均水平99.992%更高。





他称，“这类问题对我们的声誉不利，这很伤人”。



西澳州州长马克·麦高文 Source: AAP / AARON BUNCH/AAPIMAGE 此外，由于现任西澳州州长马克·麦高文（Mark McGowan）曾在2017年至2021年3月之间，任职珀斯铸币厂的上级主管部长，西澳州反对党领袖正在呼吁成立皇家委员会对该事件展开调查。





马克·麦高文在3月8日表示，他对铸币厂黄金掺杂的事情一无所知。





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