新报告：中国在全球关键技术竞争中“遥遥领先”

澳大利亚战略政策研究所（ASPI）在追踪了国防、太空、能源和生物技术后于周四表示，随着西方民主国家在全球科研成果的竞争中失利，中国在44项关键和新兴技术中的37项中“遥遥领先”。





这项由美国国务院资助的研究发现，尽管美国在高性能计算、量子计算、小型卫星和疫苗方面的全球研究中处于领先地位，但在其它领域通常排名第二。





报告说：“西方民主国家正在全球技术竞争中败下阵来，包括科学和研究突破的竞赛。”



在政府计划下，中国在“高影响力研究领域取得了惊人的领先地位”。





该报告呼吁民主国家更频繁地合作以建立安全的供应链，并“迅速追求战略性关键技术升级”。





ASPI追踪了被引用最多的科学论文，据称这些论文最有可能产生专利。





ASPI表示，如果中国科研实力更早得到重视，中国在2021年在高超音速导弹方面的意外突破会更早被发现。





“在过去的五年里，中国产生了世界上48.49%的关于先进飞机发动机（包括高超音速）的高影响力研究论文，而且中国拥有世界十大研究机构中的七个，”报告称。





在光子传感器和量子通信领域，中国的研究实力或可“蒙蔽”西方国家的情报机构，包括英国、美国、澳大利亚、加拿大和新西兰组成的“五眼联盟”。





ASPI还追踪了各国研究人员的人才流动，并识别了垄断风险。



中国有可能在十个领域出现垄断，包括合成生物学（中国在该领域的研究占全部研究的三分之一），以及电池、5G和纳米制造。





中国科学院是一个政府研究机构，该机构在所追踪的44项技术的大多数中排名第一或第二，其中包括国防、太空、机器人技术、能源、环境、生物技术、人工智能（AI）、先进材料和量子技术。





ASPI称，中国正在利用从海外获得的知识来加强其研究：数据显示，五分之一的顶级中国研究人员是在“五眼”国家接受培训的。





研究报告建议实施签证审查计划，以限制非法技术转让，并转而支持与安全盟友的国际合作。





澳大利亚的大学表示，他们正在遵守旨在阻止向中国非法转让技术的《外国影响法》，但也指出国际合作是大学研究不可或缺的一部分。





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