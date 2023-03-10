日本遭受一波“寿司恐怖主义” 三人涉连锁店内恶作剧被捕

要点： 三人涉在回转寿司餐厅进行“寿司恐怖主义（sushi terrorism）”恶作剧而被捕；

三人将拍下的恶作剧过程上载至社交媒体，激起网上众怒；

他们目前尚未被起诉。

上个月以来，在推特（Twitter）和抖音（TikTok）上出现多条在不同食肆拍摄的恶作剧视频，其中一些显然是几周甚至几年前拍摄的。





而在日前，日本警方拘捕了三名年轻人，他们涉嫌在回转寿司店内进行不卫生的恶作剧。他们的出格行为被称为犹如散播“寿司恐怖主义”，在网上引发众怒。





警方指，三人试图妨碍连锁餐厅藏寿司（Kura Sushi）的正常营业。在视频疯传后，Kura Sushi遭到了顾客的投诉。





这段视频显示，三人中的一人经过寿司碟时，直接用手将传送带上的寿司塞入口中，又直接从公用的酱油瓶饮用酱油。





其它令人不快的恶作剧还包括有人用刚舔过的手指触摸传送带上的寿司，又或者是吮吸茶杯的边缘，然后再把杯子放回杯架上。





当地警方于周四向法新社表示，已拘捕三名来自爱知县中部地区的三人。





警方发言人说，涉案的 21 岁男子吉野凌雅（Ryoga Yoshino）和一名未透露姓名的15岁女孩于周三被捕，而视频中的第三人，一名 19 岁的男子也已于上月被捕，其身份同样没有公开。





近期一连串食肆恶作剧，已在日本国内引起轩然大波。据悉，此次警方的逮捕行动是对同类恶作剧中首次的逮捕行动。





警方发言人指出，三人的行为令该寿司店进行紧急清洁，使“正常商业运营变得困难”。





虽然目前警方还没有提出指控，但强行妨害业务罪在日本可能涉及严厉的处罚，一但罪成，可被判处三年监禁。



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在日本拥有近 500 家分店的藏寿司在一份声明中指出，对警方的逮捕行动表示欢迎。





“我们由衷希望，这次拘捕行动能够让社会意识到，这些恶作剧从根本上破坏了餐厅与顾客之间的互信，更是一种犯罪行为。我们希望日后不会再出现模仿行为。”





寿司郎（Sushiro）是受同类事件影响的另一家寿司连锁店之一。上月一名年轻顾客自拍用口舔公用酱油瓶，视频上载后令公司股价应声暴跌。





有日本推特用户当时就留言说“这真令人作呕”，另一位网友也说“我再也不敢去回转寿司店了”。





新州律师陶建文（Clifford To）向 SBS 中文表示，澳大利亚在民事或刑事法上也对类似行为作出限制。





陶律师提及，根据《1900 年犯罪法》（新州）第 93K 条，任何人不得故意污染任何商品，意图造成公众不安或经济损失，最高可被判监 10 年。





另外，根据 2010 年《公共卫生法》（新州）第 52 条，患有某些疾病的人必须在公共场所采取预防措施以避免疾病传播（最高罚款11000 澳元和/或 6 个月监禁）。





所以无论恶作剧者是否患有可传染他人的疾病，都受法律监管。





而餐厅老板也可向恶搞者提出民事起诉，控其盗窃他人财物（侵犯他人财物）。根据陶建文解释，此例中盗窃的定义，可以是随便乱动，甚或是影响商品的原来价值，无须是直接窃取。





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