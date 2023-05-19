耄耋之年当学生？澳洲93岁华人移民告诉你：学英语永不嫌迟

要点： 澳洲统计局数据显示，超过三成英语水平较低的人年龄在65岁或以上；

对澳洲华人社区的最新民调显示，60岁以上的华裔澳洲人对当地社区的归属感最强；

超过5.6万人参加了成人移民英语课程（AMEP），其中来自中国的学生比例最高。

每周二上午九时许，93岁的孟嘉龙都会去墨尔本东部布莱克本（Blackburn）的当地社区中心上英语课。





一群平均年龄超过古稀之年的学生，在老师的带领下进行角色扮演，模拟出入境时与 “海关官员” 的对话。





1998年从上海移居澳洲的孟嘉龙说，自己来澳后发现外面写的都是英文，“那你要不学英文，也不行了。”



学英文最大的感受就是觉得乘车、去看病，各方面都方便多了。 孟嘉龙

“还有税收、银行利息的抵扣，你学了英文，这个上面可以拿钱，可以抵扣。”



英语课由华人长者劲松会组织，面向华人老年移民。 Source: SBS / Yuye Lu 在澳洲，不少新移民的英语水平有限，尤其是老年人。





根据澳洲统计局（ABS）最新人口普查数据，全国约有3.4％的人口（87.2万人）的英语说得不好或根本不会说英语，其中超过三成是65岁或以上的群体（26.6万人）。





数据显示，在澳洲，每四个说普通话的人（68.5万）中，就有一人英语水平较低（17.6万），其中年龄在65岁或以上的人占25%。



澳洲统计局的数据显示，澳洲约17.6万名说普通话的人英语水平较低。 Credit: ABS

唯一的英语老师

该英文课由华人劲松长者会组织，这一社团成立于2005年，旨在帮助老年华人移民适应澳洲生活。





79岁的威廉·骆（William Lok）是英语课堂唯一的老师，他17岁时从马来西亚移民到澳洲，自2009年以来一直在该中心为老年移民免费提供教学。





他告诉SBS中文，每节课会有8至12名学生，他们水平不一，有的是初学者，有的则已经学了好几年。自己主要教一些简单的英语，包括500个常用单词和日常对话。





“我试着教他们（用英文）对话，学习语言最重要的是你把它用在句子里，” 威廉·骆说，“归根结底不是你学了多少，而是你应用得如何”。



英语老师威廉·骆（William Lok）提供免费教学已经14年了，他表示会尽自己所能，一直教下去。 Source: SBS / Nicole Gong 78岁的徐行健是孟嘉龙英语课上的学习伙伴。她告诉SBS中文，自2015年定居澳洲后自己已经学习了几年英语，但依然难以和当地人沟通。





“它那个音跟国际音标（相比）没那么标准，它是澳洲的英语，” 她说。



课堂上老师讲的我听得懂，我到商场一句话都听不懂。 徐行健

孟嘉龙（左）和徐行健（右）在课堂上练习英语会话。 Source: SBS / Yuye Lu

英语水平会如何影响移民生活？

洛伊研究所（Lowy Institute）的徐元敬博士（Jennifer Hsu）说，在华人人口众多的城市，英语可能不会成为老年移民的生活障碍。





“在悉尼和墨尔本等主要大都市地区，由于有大量的华人社区，因此靠有限的英语水平也可以生活，”她告诉SBS中文。



徐元敬博士的最新报告显示，华裔澳洲人对当地社区的归属感在去年有所提高。 Credit: Supplied 徐元敬博士的最新报告显示，华裔澳洲人对当地社区的归属感增强。该报告是洛伊研究所连续第三年对澳洲华人社区的全国民意调查的一部分，涉及1200名澳洲华裔，其中9％的参与者年龄在60岁以上。





她告诉SBS中文，在参与问卷的60岁以上的华裔澳洲人中，有81％的人表示对澳洲有 “较强” 或 “中等” 的归属感，在所有年龄组中比例最高，中位值为75％。





“对澳洲的归属感和在澳停留时间的长短之间有广泛联系，”她说。



墨尔本博士山（Box Hill）的英语角，旨在帮助移民练习英语。 Source: SBS / Nicole Gong 汇丰银行最新发布的一项研究也比较了中国和澳洲新移民的归属感。





该报告显示，移民到中国的人口中有近三成（29％）学习了当地语言以增强归属感，而澳洲的这一比例仅为20％。





79岁的华人移民张文兰在墨尔本华人区博士山（Box Hill）生活了13年，她告诉SBS中文，尽管自己在学英语，但在日常生活中几乎用不到。





“我们跟华人接触得比较多，跟当地人接触的比较少....英语懂得少一点，问题也不大，” 她说。



张文兰自2010年移居澳大利亚以来一直住在博士山。 Source: SBS / Yuye Lu 根据澳洲2021年的人口普查数据，居住在博士山的人中有33.9％会说普通话，比2016年（28.2％）增长了5.6％。





数据还显示，博士山有22.8％的人在家里使用英语以外的语言，和2016年（21.6％）相比略有上升。



“他们很有动力去学”

除了在老年活动中心上英语课外，张文兰还报名了成人多元文化教育服务机构（AMES）提供的双语教学课程。





AMES Australia的发言人劳里·诺威尔（Laurie Nowell）告诉SBS中文，目前约有2000人报名英语课程，其中包括持有父母签证的华人移民。



他们（持父母签证的华人）很有动力去学，因为他们想充分利用在澳的退休生活，了解澳洲文化。 AMES Australia发言人劳里·诺威尔

2022年12月，AMES Australia在墨尔本博士山的英语课开放日。 Credit: Supplied 劳里说，AMES为父母签证持有者设置了课程，旨在让其掌握完成日常任务和适应社会所需的知识。





“（它会教）一些在看医生、购物或和孙子或孙女的老师交谈时能用到的语言，”他说。





SBS中文了解到，在2021-22年，有超过5.6万名学生参加了政府提供的成人移民英语课程（AMEP），其中来自中国的学生比例最高，且近五分之一的华人学生年龄在55岁以上。



华人劲松长者会的英语课上使用的教材。 Source: SBS / Yuye Lu 内政部的一名发言人告诉SBS中文，政府已承诺自2025年1月1日起推出新的AMEP业务模式。





“新的AMEP业务模式将提供更大的灵活性，并加强对学生和教师的支持，以进一步改善AMEP学生的语言能力、就业和生活水平，”这名发言人补充说道。





徐行健表示，不管说得流利与否，她都会继续学习英语。





“我这个人好奇心很强，反正我什么都想学，学不到是另外一回事，” 这位年过古稀的女士说。





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