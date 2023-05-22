7月起托儿补贴上调：澳洲家庭如何受益？ 未来托儿服务能否免费？

要点： 政府上调托儿补贴后最多可覆盖家庭所需支付托儿费用的90%；

一项联邦调查正在研究如何使早期儿童教育和护理服务更容易获得；

提高女性劳动力市场参与率将可提高国内生产总值（GDP）。

自今年7月起，澳大利亚多数使用托儿服务的家长将支付更少的费用。除托儿补贴获得提高之外，托儿服务行业或将出现进一步的变化。





根据新的补贴率，更多家庭将有资格享受托儿费用的减免，许多已经获得托儿补贴的家庭将支付更少的费用。





新政策下，政府的托儿补贴将为符合资格的家庭支付多达90%的费用，政府也正在进行一项关于如何让托儿服务更优惠并更易获得的调查。





有的人希望得知，澳大利亚下一步是否可以普及免费的托儿服务。



是否存在免费托儿服务？

根据经济合作与发展组织（OECD）的数据，在不同国家，托儿费用在家庭收入的占比存在很大差异。





意大利、拉脱维亚和马耳他是少数几个提供免费托儿服务的国家。在儿童参加托儿服务所需家庭收入比例最高的国家当中，捷克共和国（托儿费用占19%至38%）和瑞士（托儿费用占11%至27%）位居其中。





美国家长在托儿服务方面需支付他们收入的23%至50%。



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澳大利亚家长在托儿费用方面需开销几何？

澳大利亚家长可以获得政府的支持，以支付部分托儿服务费用。





然而根据经合组织的数据，澳大利亚家长仍然需要在托儿服务上花费家庭收入的10%至16%。这比经合组织显示的平均水平（8%至10%）要高。





目前，对于收入低于约7.2万澳元的家庭来说，高达85%的托儿费用或由澳大利亚政府支付；而对收入较高者，政府可支付其最多20%的托儿费用。





从今年7月1日开始，收入门槛将发生变化。年收入低于 8万澳元的家庭，有可能获得政府为其支付90%的托儿费用。





符合补贴资格的家庭最高收入上限也将从约34.6万澳元上调至53万澳元。



More Australians will be eligible for increased child care subsidies from 1 July. Source: Getty / kevajefimija

澳大利亚未来会普及免费托儿服务吗?

生产力委员会的一项评估于3月份开始征询意见，该评估着眼于澳大利亚的早期儿童教育和护理行业和部门如何让人们更易获得相关服务，并更好支持儿童的学习和发展。





作为调查的一部分，生产力委员会也将考虑普遍实施90%的托儿补贴率。





通过提高劳动力参与率来改善或支持经济增长和生产力也在调查范围内，因此，该项调查的相关方肯定会考虑在澳大利亚普及免费托儿服务的可行性。





经济学家康拉德·利弗里斯（Conrad Liveris）表示，世界范围内，免费的托儿服务传统运作方式是由国家提供。





“其它国家几乎没有或只有少量私营机构提供托儿服务。澳大利亚的不同在于，我们几乎全是私营机构，一些小的地方政府也会提供托儿服务，但各州不会提供，”他说道。



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利弗里斯表示，正是因为这个原因，他认为澳大利亚在短期内不太可能普遍引入免费的托儿服务。





他说：“私营机构对父母可获得的补贴十分敏感，他们的定价也会考虑到这一点，这是真正的问题。因此，即便我们每年对补贴进行调整，但对一些家长来说，托儿价格在实施前甚至在补贴到位之前就已经改变，这些好处是短暂的。”





“这是为某项服务提供补贴的制度，它不能涵盖所有方面，因此，澳大利亚如果想以降本增效的方式获得免费托儿服务，唯一途径是让政府机构介入并成为更大的托儿服务提供者。”





利弗里斯欢迎对政府在该方面投资的效率、效果以及政府需承担的职责进行调查。





“你能做的是改革补贴制度，这样资金就可以到达各州，以建立免费或低成本的托儿中心。”





新州和维州最近推出了教育新措施，允许该州孩子额外接受一年的免费学前教育，从孩子更小开始，为家长提供一种免费的儿童保育形式。





新州时任州长多米尼克·佩罗提（Dominic Perrottet ）和维州州长丹·安德鲁斯（Dan Andrews ）表示，这项改革将为孩子们提供学习和生活技能，也将“使数十万工薪家庭受益”。



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教育和经济效益

此前，澳大利亚联邦政府曾在短期内提供免费的托儿服务。





新冠疫情高峰期间，政府对托儿费用进行全额补贴，家长无需支付任何托儿费用。





当时，一份来自澳大利亚国立大学（Australian National University ）的报告建议继续实行免费托儿服务。





“免费托儿服务不仅有助于社会弱势家庭的儿童获得重要的认知和情感发展机会，对经济也有巨大好处，”莎朗·弗里尔 （Sharon Friel）教授在报告中表示。





“免费托儿服务能够让更多的女性重返就业岗位，将对我们的国内生产总值做出重大贡献。”



Better affordability and access to child care is expected to boost workplace participation of women. Source: Getty / Westend61

托儿服务的提供和女性就业

一些女性发现，由于托儿费用，她们在休假生孩子后重返工作岗位初期，对家庭收入的贡献很小。





利弗里斯预计，将于7月生效的托儿补贴率上调，将是促使更多女性在生完孩子后重返职场的一个因素。





他说：“托儿服务的更容易获取增加了女性在劳动力中的参与。”





非营利组织the Parenthood在2021年发布的一份报告中提出了四项主要建议，其中包括呼吁为澳大利亚所有家庭提供免费和高质的幼儿教育和护理。





报告认为，能够更好地获得托儿服务将促进儿童发展，提高女性的劳动参与度和生产力，缩小收入方面的性别差距。





报告称：“如果澳大利亚能够将女性的参与度提高到男性的水平，到2050年，它将使国内生产总值增加8.7%，即达到3530亿澳元。”





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