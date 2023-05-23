中国一抖音博主直播喝酒后死亡

据中国媒体报道，上周二，一名用户名叫“三千哥”的抖音网红在直播中至少喝了7瓶白酒，在直播结束12小时后，被发现死亡。





这一事件在中国互联网上被广泛讨论，引发了对直播行业进行更有力监管的呼吁。





“三千哥”今年34岁，据当地媒体透露姓王，经常在直播中喝白酒。白酒是一种烈性酒，酒精含量高达60%。



观众表示，当晚“三千哥”至少喝下7瓶白酒。来源：澎湃新闻 5月16日，他参加了四场一对一的直播对决（battle），直播网红间相互竞争，以在短时间内从粉丝那里获得最多的礼物。





“三千哥”输掉了其中的三轮比赛，之后他不得不喝下几瓶白酒作为惩罚。观众表示，当晚他至少喝了七瓶。





他在凌晨结束了直播。他的朋友告诉一家中国新闻媒体，第二天下午他被发现死亡。





根据澎湃新闻的报道，一名叫赵先生的人告诉上游新闻：“当他的家人发现他时，他已经走了，他甚至没有机会接受紧急治疗。”葬礼于周六举行。





抖音已经禁止在直播过程中喝酒。违规的惩罚措施包括警告、限制用户参加直播比赛以及不被平台展示。





“三千哥”之前也曾因喝酒而被禁止使用该软件。但据中国媒体报道，他通过开设新账户来规避这一禁令。他最近的账户有超过4.4万名粉丝。





去年，中国当局的一份报告显示，有超过10亿的互联网用户活跃在抖音等短视频平台上。该行业的价值约为1.99亿元人民币（约合4200万澳元）。





“三千哥”的死亡引发了对此类平台的安全和监管审查的呼吁。《人民日报》在其微博账户上发表社论，批评“偏离轨道的直播行为”。





“三千哥”并不是中国首位因直播而死亡的网红。





2021年，短视频平台博主于海龙（泡泡龙）因在豆瓣上吃了过多的食物而走红，他的经纪人表示，他在“长时间的高强度工作”后去世。





2018年，以在镜头前饮酒和食用油而闻名的直播者初某某（大飞）在直播喝酒后死亡。





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