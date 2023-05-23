电击95岁痴呆症老者的警察被停职 绿党呼吁议会进行调查

据新州警方透露，在一家养老院使用泰瑟枪电击95岁老者克莱尔·诺兰德（Clare Nowland）的警察已被留薪停职并强制休假。





据称，诺兰德女士本周三在库马（Cooma）的Yallambee Lodge养老院被警察用电击枪击中时，正用步行架缓慢移动，并手持一把锯齿牛排刀。





这位患有痴呆症的八个孩子的母亲现在正在库马地区医院接受临终关怀，她在被电击时摔倒并撞到头部，伤势严重。





发射电击枪的警官在12年前加入警队，并于上周五被解除了现役职务。





警察局长凯伦·韦伯（Karen Webb）表示，她尚未查看这起事件的录像，也未与被停职的警官交谈。





她在接受七号台的《日出》节目采访时说：“我可能会在某个时候与他交谈。”





“我目前关心的是诺兰德一家。这是他们非常艰难的时刻。”





她已下令对警察培训进行审查，特别关注如何处理痴呆症患者。





她说：“警察的角色似乎越来越宽泛，我们被期望对一切事物都了如指掌——而我们并不是所有事情的专家。”



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新州绿党和一名独立议员呼吁政府设立议会调查机构来调查新州警方。





绿党议员苏·希金森（Sue Higginson）将要求进行完全独立的调查，并在周二新州议会上提交该议题。





该动议还将要求公开发布诺兰德女士被电击时的随身执法记录仪录像。





希金森女士在周二的一份声明中表示，这起事件揭示了“我们迫切需要警务改革”，政府需要确保警察部队没有“免罪文化”。





她说：“人们举出了令人担忧的新州警方越轨行为的例子，而这些行为很少受到惩罚——我担心这只是问题程度的冰山一角。”





“拒绝公开随身执法记录仪录像是为了保护新州警方免受公众监督，这是不对的——新州人民有权知道克莱尔·诺兰德被电击时到底发生了什么，这样我们才能开始采取必要的改革措施。”





调查将有助于了解问题的程度，在社区中造成的伤害有多大，以及警察需要什么条件来正确地完成工作。





她说：“我们不能再忽视这个问题了，我们必须认识到，对克莱尔·诺兰德的电击并不是个案。”





“这是警察采取的一系列暴力行动中的一部分，这些行为正在损害我们的社区，我们需要一个修复计划。”





Kiama选区的议员加雷斯·沃德（Gareth Ward）还表示，他将采取行动，对一线紧急服务人员在面对认知能力下降和残障人士方面的培训进行调查。





这起事件的调查由新州警方的凶案组和专业标准委员会领导，并由独立的执法行为监察委员会监督。





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