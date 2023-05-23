全球护照“含金量”排名公布 亚洲小国意外跃居榜首

来自美国的离岸咨询公司Nomad Capitalist近日公布了2023年度护照指数排名（Passport Index），中东国家阿联酋力压过去连续两年夺魁的卢森堡，意外跻身榜首。





Nomad Capitalist对全球199个国家和地区的护照进行了排名，所有国家都根据五个标准评出综合得分：免签证旅行机会、公民税收、双重国籍可能性、国际声誉和个人自由。





除阿联酋外，跻身榜单前十位的全为西方国家，分别是：瑞士、爱尔兰、葡萄牙、德国、捷克、新西兰、瑞典和芬兰。英国跌至第30名，澳大利亚位居38名，美国则排名43。





亚洲最高的是排名21位的韩国，而在其他护照排行榜长年高居榜首的日本则与澳大利亚并列第38。中国护照则位列128名，香港排54，澳门70，台湾72。





另外，塔利班重夺政权的阿富汗位列199名，为倒数第一；也门和伊拉克次之，而朝鲜则排名193。





据悉，过去两年都排在30名开外的阿联酋，今年共获得110.50分，一举跃居榜首。





该公司表示，排行榜列出的是“全球最佳的公民权”，而阿联酋护照的免签地最多（高达181个）、无个税、国际地位有所提高，加上当局早前开放外国人申请护照、放宽营商环境和税务，因而独占鳌头。





不过，根据榜单的评分细则，阿联酋除了税务方面得分较高，在国际声誉、双重国籍、个人自由都大幅落后于卢森堡，而后者也有174个免签目的地。





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