“像多米诺骨牌一样倒下” ：安妮一家已染新冠14次 最新建议有哪些？

安妮·弗莱彻（Anne Fletcher）博士是维州一所大学的免疫学家， 其丈夫是警察， 她和家人总共感染了新冠14次。





“我已经确诊感染三次，丈夫感染了四次，两个孩子分别感染了三次，最小的孩子感染了一次。”





而他们并不是唯一一个多次感染新冠病毒的家庭。网友在互联网论坛上提及他们每个人感染新冠三次、四次甚至五次的经历。





在2022年新学期第一周， 弗莱彻及其家人第一次感到不适，并进行了新冠检测。





“我们一家人像多米诺骨牌一样倒下，相继感染，” 弗莱彻说。



Anne Fletcher's children have all had COVID-19. Source: Supplied / Anne Fletcher “我想，正是与许多人接触、与公众互动等情况增加了感染病毒的风险。”





在弗莱彻看来，她的家人多次感染新冠最明显原因是“容易感染细菌的孩子”。她的孩子现在分别是九岁、七岁和一岁。





但她的丈夫表示，他曾在穿戴全套个人防护装备工作时感染了一次新冠，而且他们也在出国旅行时感染了。





“通常每次感染之间通常间隔三个月，几乎是准时的，” 弗莱彻说。



Anne Fletcher has had COVID-19 three times. Source: Supplied / Dean Golja 来自悉尼、29岁的凯莉·布朗（Kayley Brown）也曾三次感染新冠。她首次中招是在2022年3月参加朋友聚会后。





她说：“我们好几个人都在参加聚会后感染了病毒。坦率地说，真的很糟糕。”





布朗第二次感染病毒是在海外。她起初以为自己的疲劳是由时差和过度劳累导致，但后来她出现了胸部疼痛的症状。





“我甚至没有考虑要进行病毒检测。但是我在意大利登山时，感到胸口疼痛，而且这并不是我第一次感染时的症状。”





于是，她做了检测，结果“立即呈阳性”。





弗莱彻及其家人和布朗都接种了新冠疫苗。



多次感染新冠是否有科学解释？

斯图尔特·坦吉（Stuart Tangye）教授是加尔文医学研究所（Garvan Institute of Medical Research）的教职人员和实验室负责人，也是新南威尔士大学医学与健康学院的联合教授。





他表示，虽然很难确切解释为何有些人似乎更容易感染新冠，但还是有一些线索。





部分答案可能来自对罕见疾病患者的研究，然后这些研究发现被沿用到更广泛的人群中。



Professor Stuart Tangye is a medical researcher. Credit: Supplied / Stuart Tangey / Peter Secheny Photo 根据坦吉教授的说法，例如，缺乏产生抗体的B细胞的人感染新冠，其病症不一定会很严重，但感染的时间更长，并且会经常反复感染。





他说：“这意味着抗体非常重要。”





“抗体并不是在感染初期直接给予你保护的必需物质，你的T细胞可能在这方面表现得很出色。但抗体对于维持保护、控制病毒感染并提供较长时间的保护非常重要。”





坦吉教授表示，从用于治疗的恢复期血浆的试验中也可得到类似结论。恢复期血浆提取自康复的新冠患者，其中含有抗体。在一般人群中，血浆抗体“似乎没有太大作用”，但对那些本身没有抗体的人群却产生了“相当明显的效果”。





“有很多迹象表明，你确实需要这种非常好的抗体反应。”





他指出，感染新冠确实会给你一些免疫保护，但就像感冒和其它冠状病毒一样，不同的病毒亚变种可以通过细微变化来“躲避”我们的免疫系统。



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如何避免感染新冠？

随着冬季到来，预计澳大利亚的新冠病例将增加，因为人们更多地在室内接触。坦吉教授表示，疫苗接种以及保持社交距离、讲究卫生和戴口罩等组合干预做法，是保护自己的最佳方式。





目前，澳大利亚所有成年人以及某些具有健康风险或需求的儿童都可以接种加强针疫苗。澳大利亚免疫技术咨询小组表示，这些群体应该“考虑”接种加强针，但接种率有所下降。





当局尤其“建议”那些患有严重疾病面临高风险的成年人，以及65岁以上人群接种加强针；但在过去六个月内，该年龄组接种加强针的人不到三分之一。



Less than a third of people over 65 have had a booster in the past six months. Source: SBS 根据联邦卫生部网站的建议：





“所有成年人如果距上次接种新冠加强针或确诊感染已有六个月或更长时间（以最近者为准），都可以接种加强针，以进一步避免感染新冠所带来的重症风险。”





“医生可以帮助您决定是否给孩子接种加强针。”





坦吉教授解释说，“很少有疫苗能够完全阻止传播”，但最终，“它们可以防止您生病，让您远离医院及死亡”。



布朗表示，她不知道还有谁曾三次感染新冠，但她认为，自己可能只是更频繁地做了检测。





她第三次感染时几乎没有任何症状，但在去年12月，她因参加圣诞节活动而“几乎每天”都做检测。





坦吉表示，在疫情期间，也存在无症状感染以及由于接种疫苗而出现轻微症状的情况。





他说：“现在……不是每个人都那么谨慎地进行快速抗原检测。因此可能有很多未确诊的病例。”



多次感染会有什么影响？

弗莱彻博士和布朗都表示，她们第一次感染新冠时症状最严重。





弗莱彻说：“对我们来说，随后的感染症状肯定较为温和。”





“我并不清楚，这是否因为我们的免疫系统记忆力很好，能够更快对抗病毒，还是因为不同菌株或不同的感染剂量。”





“但第一次感染时症状确实非常严重。那时我明白人们为何对此担心。真的很可怕。”





布朗还描述第一次感染后约两个月内 “令人非常痛苦” 的疲劳和脑雾状况。





坦吉教授表示，许多澳人可能会不止一次感染新冠，并强调了相关风险。





他说：“如果你多次感染新冠，那么出现肺部、心脏和肾脏灯问题的机率会随着每次感染而增加。”





“一些非常权威的流行病学研究显示，长期心脏疾病、长期肺部疾病等发生率会因多次感染新冠而增加。”





根据精算师协会（The Actuaries Institute）的研究，新冠病毒于2022年正式成为澳大利亚第三大死因。较肺癌、结肠癌、糖尿病、中风和下呼吸道疾病，它夺去了更多人的生命。



弗莱彻博士很担忧长期新冠（long COVID）。





她说：“每当我们当中有人感染时，我总会有点担心……数据显示，你随时都可能患上长期新冠。”





“即便你之前感染过而且没事，但这并不意味着这次你一定没事。”





布朗预计自己很快会再次感染新冠。





她说：“我认为这是一个现实。如果只是我一人感染新冠，即使我检测呈阳性，我能重新回到这个世界，但我不想让他人得病。”





卫生部建议，如果你身体不适，请待在家里，戴好口罩，保持社交距离，并保持良好的卫生习惯。





如果你的检测结果呈阳性，仍然建议你待在家里。





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