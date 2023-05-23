据报道，在悉尼的Moore Park附近，一名驾车的男子男子被移动检测摄像头拍到手中拿着东西。他被指在驾车时使用手机，受到352澳元罚款、扣5分的处罚。在法庭上，他现场演示了他当时打开一个零食的情形。法院认为可信，撤销了对他的所有处罚。





在澳洲驾驶时经常被警察惩罚的行为有哪些？

a、驾驶时使用手机



b、酒驾



c、超速以及危险驾驶



d、无牌照驾驶



e、车祸后逃逸





上述五种交通违规行为容易让驾驶者有侥幸的心理，认为可能可以逃过警方的监管，或者认为不是大的交通问题。但实际上，特别是如果造成严重后果，比如人员伤亡的时候，驾驶者的责任会非常大，甚至会被判处牢狱刑罚。



驾驶时什么情况下使用手机会被惩罚？

以新州为例，对于初学者，P1（红P）和P2（绿P）的司机，你不能在开车时使用手机，即使你是静止的，例如，在红灯前停下来或在交通堵塞时。这包括:



发短信

打电话

音乐

发邮件

社交媒体

使用互联网

地图和导航

摄影

上述规定不限于手持移动电话，也适用于手机放在手机支架或免提的情况。





对于持有正式驾驶执照的司机 ，开车时使用手机的方式只有两种:



免提-你只能使用你的手机免提(不接触它)——拨打或接听语音电话；播放音频，比如音乐和播客。

在手机座上——你只能使用和触摸你的手机——拨打或接听语音电话；播放音频，比如音乐和播客；作为司机的辅助工具，例如地图和导航应用程序或调度系统；手机座必须是商业制造的，固定在你的车上，不能遮挡你的视线。

开车时不得使用手机做其他任何事情。这包括:



发短信

视频通话

发邮件

社交媒体

使用互联网

摄影

开车时，手里不能拿着手机，不能放在腿上，也不能置于你的肩膀和耳朵之间等你身体的任何其他部位。



如果想要像本案中自己做解释，需要注意些什么？

在实践中，已经出现过不少摄像头记录驾驶者手持手机驾驶的照片实际上并不是手持手机，而是别的物品。因此，如果同样的情况发生在自己身上，也应该申请去法院做解释，联系警方提供相应的证据和视频，在视频中找到问题，向法官详细解释当时发生的事情。





自己做解释，要注意的是要根据警方提供的照片去解释自己当时是在什么情况下，停在什么位置，从什么地方拿取了什么东西，为什么自己比较肯定当时没有拿取的是手机，具体的程序和动作可以演示给法官看，以求得法官的认可。



如果想要自己做认罪(pleading)求情，需要解释些什么？

如果确实是自己做错了，一般会建议轻的处罚就接受缴纳罚款。





但是如果比较严重的交通违规，比如超速、危险驾驶或者车祸后逃逸等，就要做严肃的认罪求情。通常，这样的认罪求情，最好请专业的律师帮助。一般找两个有稳定职业，年纪较长，对自己工作和生活品性熟悉的朋友或者老师，作为自己的介绍人来为自己的品德做担保。





其次，对于自己行为的严重性要表示出正确的认知，真心承认错误，如果造成损失要主动提出补偿。





再次，如果是因为个人经济或者精神状态暂时出现的问题导致的鲁莽行为，可以解释这些个人生活中的问题，提供医生证明，求得法官的体谅。





最后，如果可以参加一些行为纠正的课程，可以向法官提出自己愿意参加，提高自身意识。如果个人有强大的家庭社区支持，请自己的亲人朋友陪同出庭，通常也会让法官信服你有好的生活环境，从而更容易矫正自己的不当的行为。





在节目中，听友们还咨询了Uber司机等交通灯时触碰手机被罚、电子版地契副本的用处、质疑律师收费不合理、邻居的树干扰到自己居所怎么办等问题，张卓轩律师均做了详细解答。请您点击收听详细内容。



LISTEN TO 【现场说法】悉尼司机开车吃东西被拍罚5分 在法庭演示后免遭罚 SBS Chinese 23/05/2023 27:07 Play

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