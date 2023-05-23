【SBS新闻快报】新州房产税改革： 购买80万澳元住房首置者可免印花税

本周二，新州议会重启，政府希望能说服中立议员，支持首次置业者印花税减免的政策，废除此前佩罗提政府提出的选择性土地税计划。





根据前联盟党政府去年年底推出的现行政策，首次置业者可以选择为价值不超过150万澳元的房产缴纳年度土地税（Land Tax），从而避免支付高达6.6万澳元的预付印花税，并可以将这笔钱用于支付购房首付。





而新政将对购买房产价值不超过80万澳元的首次置业者免征印花税，并为购买房产价值不超过100万澳元的首次置业者提供印花税减免。





自推出以来，新州平均每个月有1200人参加前政府的选择性土地税计划，而这一计划将于7月1日关闭，但已经选择加入该计划的房主仍可以继续缴纳年度土地税。





柯民思政府将在本周履行选举承诺，推出新的印花税减免政策取代选择性土地税计划。





州长柯民思说：“这是一个更公平、更简单的系统，可以确保更多的首次置业者有机会拥有他们的第一处房产。”





“我理解尝试购买第一套房子的压力。我希望更多的单身人士、夫妻和家庭实现这个梦想。”





根据新的印花税减免政策，免征印花税的房产价值从65万澳元提升到了80万澳元，并会为购买价值80万澳元房产的置业者节省3.1万澳元的印花税。





与此同时，维州工党政府也在考虑允许民众缴纳土地税而非印花税。





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