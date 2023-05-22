租房危机持续 昆州中年夫妇无家可归面临生活困境

要点： 澳大利亚的无家可归者人数激增；

权益倡导机构表示，联邦预算案只是在问题的边缘进行“修补”；

政府正努力推动一项法案，计划在未来五年内建造三万套社会保障住房。

马克患有严重的肺气肿，他的妻子苏身患残疾。





他们在昆州东南部，无家可归，靠苏的残障补助及马克的照顾者补助金生活。





“这里的平均租金每周起码要500澳元，靠补助金去租住私人住房完全不可能，" 马克告诉SBS新闻。





他说：“我们还需要花钱来存放我们所有的东西，没有额外的钱来支付押金或两周的租金。”





越来越多的澳人因租房危机无家可归，这对年逾50岁的夫妇是其中之一。倡导机构表示政府没有采取足够的措施去帮助他们。



Mark Souter and his wife Sue are homeless and have been unable to find a place to rent in south-east Queensland. Source: Supplied 马克希望能领取自己的退休公积金，但负担不起律师帮助他谈判的费用。





新冠疫情爆发之前，这对夫妇曾经营餐饮服务，如今发现重返该行业存在太多障碍。





他们曾和家人一起生活过一段时间，不确定接下来会去哪里。





“房产中介和房东每年都会多次提高租金，而政府福利养老金却没有提高太多，”马克说。





“政界人士没有提供帮助。”





苏表示：“老年人和残疾人都没有住房，所以只能被困在本不应该居住的地方。”





澳大利亚的无家可归者人数正在增加。据澳大利亚统计局估计，2021 年人口普查之夜有近12.3万人无家可归，比2016年的统计人数增加了约6000人。这意味着在五年内，无家可归人口增长了5.2%，其中，56%的无家可归者是女性和儿童，16%的人超过55岁，14%的人介于19至24岁之间。



Source: SBS 同时，Anglicare的租金负担能力报告显示，人们的租金负担能力大幅下降。





该报告于2023年3月17日调查了近4.6万（45895）个在线出租房源，发现只有不到1%的出租房为政府福利养老金或残障补助领取者所能负担。





政府此前宣布了联邦预算案，其核心是一个146亿澳元的生活成本危机应对方案。





该计划包括从今年9月20日起，领取寻工津贴（JobSeeker）、青少年津贴（Youth Allowance）、助学津贴（Austudy）和其它款项的人所领取的金额将每周增加20澳元。





此外，低收入租户领取联邦租房援助的金额也提高了15%，这意味着大多数人每周将多大约15澳元。





Homelessness NSW表示，预算案只是在不断增长的社会危机上进行了表面调整，而没有将社会保障和可负担房屋的供应作为解决日益严重的无家可归问题的优先事项。





该机构表示：“虽然预算中包含了一些举措，将有助于生活成本和卫生服务获取方面的改善，但在解决住房和无家可归危机方面的措施明显缺乏。”



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Mission Australia表示，预算案虽然做出了一些积极调整，但不足以结束住房危机、改善无家可归的情况。





“政府没有通过大幅增加寻工津贴和其它补助金来解决贫困问题，令人感到失望。”





“此外，在应对当前具破坏性的住房危机方面，如果没有大规模的新举措，全国将有越来越多的人无家可归。”





政府正在寻求通过议会推动一项100亿澳元的法案，或将在五年内建造三万套新的社会保障住房。





然而该法案前景未知，它遭到正在寻求修正案的绿党阻止。绿党认为该法案并不充分。这一法案也需独立议员的支持。





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