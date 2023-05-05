工党和绿党在住房问题上僵持 专家：租房者或面临“终生租房”现实

要点： 绿党威胁将否决政府的住房法案；

周四，工党与参议员杰奎·兰比（Jacqui Lambie）就社会保障住房问题达成协议；

一位专家希望政府能够自行建造房屋，而不是依赖私营机构。

一位专家警告称，被住房市场拒之门外的澳大利亚人正在认识到或将终生租房的现实，而工党和绿党都没有在社会保障住房问题上退让。





周四，工党与Jacqui Lambie Network参议员杰奎·兰比及塔米·泰瑞尔（Tammy Tyrrell）达成协议，进一步敲定住房计划，这意味着如果有绿党的支持，这一住房法案将成为法律。





然而此中立党派坚持认为，该计划不会在无重大改变的情况下通过，并警告称，工党“严重误读”了越来越多永久租户面对租房成本飙升的情绪。



Max Chandler-Mather says the Greens are prepared to sink the plan. Source: AAP / Mick Tsikas 工党希望利用其所提出的100亿澳元住房未来基金，预计每年花费5亿澳元，在未来五年内建造三万套社会保障住房和可负担住房。工党表示，周四的协议意味着“将采取所有合理步骤”确保每个州和领地至少建造1200套住房。





“我们知道整个国家都存在住房问题……这是为了确保每个州和领地都得到公平的份额，也为了让一些社区住房供应商有一些确定的项目计划，”住房事务部长朱莉·柯林斯（Julie Collins）告诉澳大利亚广播公司（ABC）电台。



租房前景

Everybody's Home全国发言人梅伊·阿齐泽（Maiy Azize）表示，预计到2027年将出现10.6万套的住房缺口，这一计划将在一定程度上缓解这一问题。





但她敦促工党不要仅仅依赖私营机构，并警告称类似的投资基金近年来已经损失利润。





“如果这确实是100亿澳元的社会住房投资，我们一定高兴得跳起来，”她告诉SBS新闻。





“今天的协议是政府向前迈出很好的一步，它至少保证了这笔基金会有所作为......但我们也希望看到建造一些房屋。”



Everybody's Home希望，下周的联邦预算为每年建造2.5万套社会住房的计划提供资金，同时相关法律出台，保护越来越多被永久排除在购房资格之外的人。





梅伊表示：“在这种情况下，很多人将终生租房。我认为人们正在清醒地认识到这个现实并感到愤怒。”





国库部长查默斯（Jim Chalmers）强调了有必要在下周的预算中保持克制，警告称工党将无法满足每一个支出需求。





梅伊坚称，预算是“一个优先事项的问题”，并指出工党所承诺的AUKUS核潜艇计划和减税计划，预计将在未来10年分别花费580亿澳元和2540亿澳元。



Jacqui Lambie has backed Labor's housing package. Source: AAP / Mick Tsikas 她表示，房东还将从未来10年的1570亿澳元税收优惠中受益。





“他们说他们没有钱……但我们希望看到他们向我们证明，结束这场住房危机对他们的重要性不亚于为高收入者减税、建造潜艇或给房东发放资助，他们可以找到钱做这些。”





她说：“不知为何，他们找不到钱来建造社会保障住房……我们希望看到对社会保障住房的投资，哪怕只是一点点接近这个水平。”



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工党和绿党在议会僵持

工党将在下周议会开会时将住房一揽子计划作为首要任务。





该计划对首都领地和北领地尤其有利，两地在2019年至2022年期间没有从全国住房金融和投资公司获得任何的资金支持。





泰瑞尔参议员敦促她的同事们支持这项妥协方案，她称之为一个“底线”，而不是一个“上限”。





她说：“绿党需要支持这项立法，否则谁也得不到任何东西。我们什么也得不到。”





自新冠疫情开始以来，房租上涨了30％，绿党要求冻结全国房租，并每年将50亿澳元用于社会保障住房。



Treasurer Jim Chalmers said he believed inflation had peaked but said the pain of high inflation would linger. Source: AAP / Bianca De Marchi 绿党住房事务发言人马克斯·钱德勒-马瑟（Max Chandler-Mather）明确表示立场未改变，称工党的提议“从根本上误解了”危机的规模。





他在周四告诉SBS新闻：“底线是，你不会通过在股市上进行100亿澳元的赌博来资助学校或医院。”





“我们不会轻易地通过一项对租户没有任何帮助同时也不能保证任何住房资金的计划。”





澳大利亚总理安东尼·阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）表示要把这个计划带到下次大选中，而不是屈服于绿党的要求。





钱德勒-马瑟说绿党准备继续坚持立场，提到接受他们志愿者采访的绝大多数人都表示，不要在没有直接资金支持的情况下通过该计划。





他说：“在我看来，（阿尔巴尼斯）并不在乎这个计划是否通过。他只是想玩政治游戏……（但）他们严重误读了这一点。”





“当总理宣布为体育场馆提供更多资金支持时，这在霍巴特成为了大家的谈资，希望这表明公众对这个政府看起来脱离现实感到非常厌烦。”





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