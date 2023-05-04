备受澳人喜爱的旅游城市实施海滩“游泳禁令” 直至今年年底

要点： 在明年之前，在努美阿的游客将不能在这个沿海城市的水域游泳；

这一游泳禁令引起部分当地人、旅行社和度假者的不满；

该禁令是在今年较早前发生了一连串鲨鱼袭击事件后出台的，其中一次袭击是致命性的。

努美阿是法属新喀里多尼亚（New Caledonia）的首都和主要港口，为热带旅游热点，以其清澈湛蓝的海水而闻名。但计划要到当地海滩畅泳的游客或者要大失所望了。





自 3 月以来，新喀里多尼亚首都的海滩已禁止游泳和水上运动，禁令将一直持续到今年年底。



为什么禁止在努美阿海滩游泳？

努美阿市政府决定关闭其海滩，以应对今年较早时发生的一连串鲨鱼袭击事件。最近一次在2月时发生的袭击，澳大利亚男子戴维斯 （Chris Davis）因而死亡。





59 岁的戴维斯在距离皇家城堡海滩约 150 米的浮桥附近遭到鲨鱼袭击，而几星期前，另一名泳客在类似地点被袭击而严重受伤。



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虽然游泳禁令最初是定为“直到另行通知”，但地方当局在上个月宣布，禁令将持续到今年12月31日。





位于努美阿海岸外的 Amédée、Goéland、Signal 和 Larégnère 小岛不受禁令影响。





该禁令让一些当地人、旅行社和度假者深感不满，其中许多人认为该严格措施与发生意外的比例并不相称。





根据佛罗里达自然历史博物馆（Florida Museum of Natural History）的数据，在鲨鱼袭击总数方面，新喀里多尼亚排名全球13位，澳大利亚位居第二，仅次于美国。





在新喀里多尼亚，虎鲨和公牛鲨是会袭击人类的主要鲨鱼。



Bull sharks have been known to attack humans. Source: Getty / Brent Durand

受监督的游泳区域即将开放

从5月5日起，Baie des Citrons 的受监督的游泳区域将开放。





每天上午8点45分至下午4点，四名救生员将在海滩和水域巡逻。





在这些时间之外，不允许游泳。



澳大利亚政府的建议是什么？

澳大利亚政府服务机构 Smarttraveller 警告说，澳大利亚游客应该意识到新喀里多尼亚“目前没有使用”防鲨网等缓解措施。





它补充提到，法属太平洋地区海滩的紧急疏散程序也可能不如澳大利亚国内发达。





在没有实施游泳禁令的地方，Smarttraveller 建议澳大利亚人“时刻注意警告标志并听从当地有关部门的建议”。





“带有鲨鱼标志的红旗意味着海滩因曾目击鲨鱼或发生与鲨鱼有关的事件而关闭。”





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