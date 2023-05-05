扑热息痛新规：包装规格减小 超市限购 2025年实施

要点： 澳大利亚医药监管机构宣布了对扑热息痛包装规格的新限制；

超市的盒装规格将从20片减少到16片，而药店的大盒装将从100片减少到50片；

希望购买超过100片的人士将需要得到药剂师的批准。

为减少止痛药的过量服用，从2025年起，澳大利亚人需要得到药剂师的批准才能大量购买扑热息痛。





从2025年2月起，超市的扑热息痛包装规格将从20片减少到16片，而药店的大盒装将从100片减少到50片。





那些希望购买超过100片的人士将需要获得药剂师的批准，并由药剂师在柜台后拿药。





以下是出台此新规的原因。



为什么要做这些改变？

在一份独立报告显示每年有50名澳大利亚人死于故意过量服用扑热息痛后，药品监管机构于周三做出了最终决定。





澳大利亚药监局（TGA）表示，在“确保需要定期缓解病痛的人继续获得药品”的同时，考虑到了一些限制的必要性。





两轮社区咨询的意见也被纳入考虑范围。



科廷医学院高级讲师、澳大利亚药剂协会全国主席Tin Fei Sim说，需要采取多方面的方法来平衡安全和获得疼痛治疗的机会。





Fei Sim博士说：“在澳大利亚，每年大约有250000人因药物误服而入院，其中225人住院，50人死于扑热息痛的过量服用。”





“需要采取多方面的措施，确保患者能够获得扑热息痛治疗急性疼痛，但我们也必须坚定不移地致力于确保药品对所有患者的安全。”





扑热息痛片剂和胶囊也将需要采用泡罩包装，而含有扑热息痛的单独包装粉末或小袋颗粒剂将按照包装规则减少。



From 2025, those who wish to purchase more than 100 paracetamol tablets will require approval from a pharmacist. Source: AAP / David Crosling 获得液体、缓释和纯处方的扑热息痛不会受到该决定的影响。





青少年和年轻成年人的过量服用率最高，此前提到的其它变化包括可能限制未成年人在没有处方的情况下购买止痛药。





今年2月，TGA发现年龄限制对冲动性过量用药的影响有限，而且会“不成比例且不合理地”影响独立生活的未成年人的使用权。



新南威尔士大学国家药物和酒精研究中心的高级研究官员和博士生Ria Hopkins说，重要的是要确保那些需要止痛药的人仍然可以获得。





她说：“虽然限制扑热息痛中毒的死亡人数很重要，但这些药物在社区中通常用于控制疼痛，有必要确保受疼痛困扰的人不会受到新限制的不利影响。”





“TGA的决定似乎已经考虑到需要平衡限制扑热息痛的危害，同时仍然确保澳大利亚人仍然可以获得这些药物来控制疼痛。”





监管机构鼓励超市采取一次一盒的限购措施，并要求消费者在变化生效前不要囤积这种药物。





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