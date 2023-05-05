联邦预算公布前 财长表示预算将提供“实质”能源费用减免

距离5月9日发布工党政府的第二份预算案还有几天时间， 财长查默斯（Jim Chalmers）表示，预算案将提供负责任的生活成本支持，而不会给通货膨胀带来上行压力。





查默斯表示，将提供2亿澳元的资金在内的努力将用于帮助弱势群体，以解决全国各地社区的弱势家庭。





他表示：“这将是一份预算，它将......通过帮助人们解决生活成本的压力来帮助他们度过难关，同时我们为这个国家做好准备，充分利用摆在我们面前的机会。





“我们不希望看到长期失业的情况，也不希望看到根深蒂固的代际劣势，”查默斯说。





政府还必须解决庞大的债务账单——在未来五年内，超过1100亿澳元将用于支付政府债务的利息。





他说：“这是预算的两大压力之一：我们继承的1120亿澳元的债务利息费用，这是政府以负责任和有条不紊的方式解决的若干压力之一，以便我们能够使预算达到尽可能好的状态，以便我们能够为我们的优先事项提供资金。”





同时，查默斯还表示，女性将是本次预算决策的中心。





妇女部长的凯蒂·加拉格尔（Katy Gallagher）证实，惩罚性的ParentsNext计划将于明年7月1日结束，在此期间，参加该计划的弱势父母将不会有失去福利的风险。





部长表示，影响到澳洲女性参与劳动的关键问题将不会在本次预算中得到解决，包括对税收抑制措施。她补充说，儿童保育补贴的活动测试也将保持不变。





加拉格尔说：“当你在星期二看到这个预算时，这是一个非常强大的预算，一个对这个国家的妇女非常强大的预算。”





另一个预算案的关键部分为“实质性的”能源账单减免。





去年12月，政府宣布将设立一个15亿澳元的基金，用于支付包括养老金在内的政府福利金领取者的直接能源账单折扣。





当被问及这一计划是否已经改变时，财长查默斯表示，下周二的预算将为有大笔能源账单的澳大利亚弱势群体提供“实质性的救济”。





他说：“自从12月底宣布这一方向以来，我们已经与各州和地区合作了一段时间，以便就支持的性质达成结论。”





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