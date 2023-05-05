澳大利亚三月对华出口创下新高

3月份，澳大利亚对中国的出口激增，创下历史新高，因为这个亚洲巨人为其钢铁业吸纳了更多的铁，并在外交关系解冻的情况下降低了对动力煤运输的障碍。





周四（5月4日）公布的数据显示，3月份澳大利亚对中国的商品出口达到190亿澳元，比去年同期增长31%，超过了2021年年中的上一个峰值。





这一跃升帮助澳大利亚的贸易顺差总额达到153亿澳元，创下历史第二高，对采矿业利润和税收收入是个利好。



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澳大利亚统计局的数据显示，向中国出口的铁矿石块和铁矿石粉的数量分别比上个月猛增24.3%和17.7%。





3月份运往中国的动力煤数量比2月份猛增125%，抵消了对日本出口下降的影响。





北京在1月份有效地结束了对澳大利亚煤炭的非官方禁令，自2020年以来首次允许通关。





继去年年底的领导人会议后，中国和澳大利亚上个月同意在三个月内解决世界贸易组织关于中国大麦关税的争端。





然而，路透社报道说，恢复贸易被证明比一开始停止贸易更具挑战性。



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