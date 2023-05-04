西澳第一个有纪录的华人移民是谁？他因船难留在澳洲 又死于一场惨烈意外

1830年，Emily Taylor号帆船从印度孟买启航了。





这艘船满载乘客和货品，一路驶向向东南，数月后来到现澳大利亚弗里曼托尔（Fremantle）附近。





不幸的是，翻船在靠近天鹅河殖民地附近时遭遇海难，船只沉没，幸存者从现在的珀斯附近登陆，成为了第一批澳州“难民”。





在现在的西澳，人们还能再当地的移民纪念墙上看到周满的名字；而在珀斯的Russell Square，还有一条街以周满（Moon Chow Promenade）命名 Credit: Yu Tao



这其中，就有华人周满（Moon Chow）。





在现在的西澳，人们还能再当地的移民纪念墙上看到周满的名字；而在珀斯的Russell Square，还有一条街以周满（Moon Chow Promenade）命名。



从水手到“难民”

西澳大学(The University of Western Australia) 中国研究高级讲师陶郁博士告诉SBS中文普通话，周满是有纪录的西澳第一位华人移民。





“西澳州的前身是天鹅河殖民地，是1829年由詹姆士·斯特灵（James Stirling）建立的，”陶博士说，“我们几乎可以肯定，周满当时是与总督斯特灵同船去到那里。但当船返回弗里曼托尔的时候不幸沉没了。”





周满的名字出现在Emily Taylor号船长的航海日志中 Credit: WA State Library



但是，在船的乘客名单里，并没有周满的名字，但它却出现在Emily Taylor号船长的航海日志中。陶郁博士及其团队的研究发现，这是因为，周满极有可能是在船上服务的水手。





“在船只沉没后，大多数人还是回到了印度或者离开了西澳，但是有五个人，包括周满，在这里留了下来。现在，他的后人还生活在珀斯。”





在周满的身份文件上，还能看到他的中文署名 Credit: WA State Library



成为“难民”留在澳州的周满，成为了一位木匠。





陶博士和团队在历史纪录中发现，殖民地首位工程师雇佣着五位木匠，其中就包括周满。





“在我们看到的纪录中，周满的工作是比较多的。虽然当时有五个木匠，但往往只有两个人在上工。”



种族歧视和不公正待遇

作为木匠，周满的工作得到了当时社会的认可。





在现在的弗里曼托尔，还伫立着一个叫“圆房子”的建筑——尽管它的木质结构已经年久腐朽，不复存在，但圆房子的石砖石墙还在见证着这位华人木匠的贡献。





弗里曼托尔的圆房子见证着这位的贡献 Credit: Supplied 但是，尽管周满工作勤奋，可是他得到的报酬要低于白人同行。同样的工作时间，周满每天赚到的钱要比别人少约三分之一。





陶博士说，这很可能是因为当时社会的种族歧视——但这显然不像后来白澳政策下对华人老公的歧视那样明显。





“另一种解释是，他技不如人……但这不成立……但我们通过别的研究发现，周满是非常活跃的，西澳留下的早期建筑里面，可能都有他的贡献。”





从上工纪录来看，周满是位勤奋的木匠 Credit: State Records Office of Western Australia



陶博士补充说，另一佐证是，历史资料证实，周满后来成为了一位颇受尊重的造船师傅。





“因为到1850年代的时候，这时候他已经到西澳20年了。我们在档案中发现，当时弗里曼托尔港口需要造一条捕鲸船（whale boat），”他说，“就有人推荐说，周满给别的雇主造过一条类似的船，信里明确说，它的性能比同一时期美国的同类船都要好。”





周满的名字还陆陆续续出现在珀斯当地的一些报纸和纪录中。其中，一则弗里曼托尔当地新闻引起了陶博士和团队的关注。





这是一起法庭案件——警察逮捕了一个偷腌猪腿的人，并把他告上法庭。但是，嫌犯却最终被无罪释放。





当地报纸《Perth Inquirer》于1846年对猪腿盗窃案的报道 Credit: Supplied



这条“涉案猪腿”，就来自周满的家。





我们很难想象，如果他偷的是来自白人家庭的猪腿，怎么会这样被轻松释放？要知道，当时对偷窃罪的惩罚是非常严厉的……在西澳成州以前，就因为偷窃罪绞死了一百多人。





“所以我们想，偷了周满家的猪肉却被释放，大概多多少少因为他是华人。”



意外死亡

周满在西澳生活了近半个世纪。47年的时间里，他在这里成家立业，娶了一位叫玛丽·索普（Mary Thorpe）的英国移民为妻，并生下了四个女儿。





但是，自由职业木匠并没有给他和家人带来富足的生活。





陶博士说，周满与妻女全家人生活在弗里曼托尔一处低层建筑中，一家六口挤在其中一户房内。





周满出现在1837年人口普查中，登记职业是“造船师” Credit: Fremantle Library photo #2034A by Stephen Stout, c. 1890



“在他去世之后，他的遗孀还通过女儿向政府申请了福利救济。可见他的生活也是非常贫困的。”





1877年6月9日，弗里曼托尔的High Street发生了一起惨烈的交通事故。





一辆邮政马车撞上了正在过马路的周满，他伤势严重，很快就去世了。





陶郁博士和团队研究了西澳首位有记录华人移民——周满的历史 Credit: Yu Tao



“当时，本地报纸都表达了对他去世的同情。而且，在他去世后，本地一会通过了一些本地规定，第一，所有马车都要限速行驶，不能开得太快；另外，所有车辆在天黑后都要挂灯。”





“今天在珀斯和弗里曼托尔，路上有限速、天黑要开灯，某种意义上讲，这都是周满留给我们的遗产。”





本研究由西澳大学蒋颖（Maggie Ying Jiang）副教授发起，陶郁博士与同事史密斯（Benjamin Smith）教授和莫斯曼（Petra Mossmann）博士以及社区历史学者潘姬莲（Kaylene Poon）女士和周满的后人、家庭历史学者沃克尔(Betty Walker)女士共同发掘了关于周满的诸多历史资料与传说。





请听采访：



LISTEN TO 西澳第一个有纪录的华人移民是谁？他因船难留在澳洲 又死于一场惨烈意外 SBS Chinese 04/05/2023 21:20 Play

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