在养老护理机构使用武力的准则是什么？

要点： 两起涉及对养老院老年妇女的事件引发对武力使用的质疑；

这两位妇女都患有脑退化症，其中一位被电击枪击中，现正接受临终护理；

针对这些情况，对警察和养老院工作人员是否有相关规定或限制？

两起涉及对患有脑退化症的老年妇女使用武力的事件，引发了社会各界对警察行动和武力使用的质疑。





这两起事件发生在养老护理机构，导致身体虚弱的妇女被送往医院，其中一位正在接受临终护理。





那么，为什么在养老护理机构对患者使用武力？是否有相关规定？是否有正当理由？



养老院发生了什么事情？

上周，在新州库马（Cooma）的Yallambee Lodge养老护理机构，95岁的克莱尔·诺兰德（Clare Nowland）遭到警察使用电击枪电击。





当养老院工作人员发现诺兰德手持一把牛排刀时，随后向护理人员和警方求助。





在谈判过程中，诺兰德缓慢向门口移动，而警察则站在门口。她被电击枪击中后摔倒在地，头部撞到了地面。





如今她正在接受临终关怀，身边是悲痛的家人。





此案由新州警方的凶案组和专业标准委员会调查，并由执法行为监察委员会监督。



2020年，瑞秋·格雷厄姆（Rachel Grahame）在悉尼的St Basil's养老院从一张桌子上拿了挂绳和电子设备后，被警方强制戴上手铐。





在监控录像中，可以听到她在事件发生时呼救并质问警官。





她的家人在新州地方法院起诉新州警方，指控他们袭击、侵犯人身权利和错误拘禁，并获得了赔偿。





格雷厄姆的女儿艾玛（Emma）告诉《卫报》，她认为不应该报警。





她说：“关键是警察根本不应该在那里。”





新州警察部队一位发言人告诉SBS新闻，这是一项民事问题并已解决，因此不易再发表评论。



A 95-year-old woman is receiving end-of-life care after being tasered by police at Yallambee Lodge. Source: AAP / Lukas Coch

使用武力的准则是什么？

根据2022年的《新州执法（权力与责任）法》（The NSW Law Enforcement (Powers and Responsibilities) Act 2002），警察“可以使用合理必要的武力”来逮捕或防止逃跑。





根据新州警察的准则，当出现或即将出现暴力抵抗，或者警察有被压制的危险时，警察可以使用电击枪。





而这两起事件都发生在养老院中，涉及患有脑退化症的年迈妇女。





现年95岁的诺兰体重43公斤，而格雷厄姆女士被戴上手铐时81岁，体重45公斤。



NSW police commissioner Karen Webb said police understood the gravity of the situation. Source: AAP / Dan Himbrechts 在养老护理机构方面，联邦政府的《老年护理质量标准》要求养老护理服务提供机构建立相应制度，为护理和服务提供安全和保障。





养老护理机构须有效应对虐待事件，报告任何相关事件，并提高组织内的意识，以降低虐待老年人的风险。





政府的《严重事件响应计划》是在事件发生和未遂事件（没有造成伤害，但可能造成伤害的情况）之后使用，旨在支持受影响的人并降低再次发生的风险。



根据《严重事件响应计划》的规定，不合理使用武力是指从无端使用身体力量到蓄意和暴力的身体攻击。这包括推搡、推挤、打击、拳击、踢踹或粗暴对待等行为。





政府还资助澳大利亚Dementia Training Australia提供的关于脑退化症内容和应对的培训计划，修订后的个人支持（老年护理）三级证书将包括关于支持脑退化症患者的必修部分。





长者权益倡导网络表示，Yallambee Lodge养老护理机构的事件凸显了养老护理人员在支持脑退化症患者的培训方面存在“巨大的技能差距”。



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该机构首席执行官克雷格·吉尔（Craig Gear）表示： “我们知道，脑退化症患需要获得一定程度的照顾，以确保他们得到安全和富有同情心的照顾。”





“不幸的是，我们也知道，全国范围内在照顾脑退化症患者方面存在巨大的技能差距，有些养老护理工作者接受了相关培训，而有些则没有。”





SBS新闻已联系联合工人工会和澳大利亚护理和助产士联合会寻求置评。





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