中国买家远程电话竞拍 超出底价32万拿下墨尔本学区房

墨尔本各地的拍卖活动异常火爆，一栋位于墨尔本Balwyn的五居室房产以溢价32万澳元的价格成交。





买家是一位中国人，正在为他们在墨尔本念书的孩子寻找一个家，他通过电话远程竞拍成功，在150名看房人士面前击败了其他四位竞标者。





该房产起拍价290万澳元，随后迅速攀升至卖家底价330万，最终以362万澳元的价格成交。





房产中介Kay & Burton Boroondara的合伙人苏菲·苏（Sophie Su）表示，这是一场“非常激烈的拍卖”。





苏女士说：“最终的买家积极性很高，并且一直保持领先地位……他们决心不让别人超过自己的出价。”





她补充说，成功买家的孩子也在拍卖现场，并计划立即搬进新家。





首次置业者在周六也非常活跃，有6位首次购房者竞标一套怀旧风格的两居室公寓，最终以超过拍卖底价10.1万澳元的价格成交。



11名买家登记竞拍位于177 Rathmines Rd的4号公寓，但只有6名买家有机会出价。





该房产起拍价为67.5万澳元，拍卖开始后迅速升温，出价每次增加1万澳元，直到超过74万澳元的底价。





最后几分钟，出价“激烈竞争”，每次加价1000澳元，最终一位来自Richmond的年轻首次购房者成功以84.1万澳元的价格赢得了这套公寓的钥匙。





根据PropTrack的数据，周六的早期拍卖成交率高达80.2％，共记录了349个成交结果。





虽然家庭和首次置业者在周末表现强劲，但Barry Plant首席执行官麦卡锡（Mike McCarthy）表示，他们也看到了投资者回归市场的迹象。





麦卡锡说：“似乎公寓市场上的投资者正在回归...几个月前，仅有约一成买家是投资者，但最近有两到三成是投资者，”





“目前讨论的话题是我们的租赁房源严重短缺，因此租金回报率提高了。因此，投资者可以获得更好的回报。”





欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。



