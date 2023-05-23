维州人面临COVID债务偿还单 二套房拥有者将面临900多澳元的税款

维州在周二公布州预算案，安德鲁斯政府将详细说明315亿澳元的“COVID-19债务偿还计划”。





为了偿还在大流行时期借入的这笔紧急资金，维州人将收到因长期应对大流行的而收到的账单。





拥有第二套住房或投资物业的维州人将支付一笔高达975澳元的统一税率，同时还需加上从2024年1月1日起，对其土地价值的额外征税。





这项“临时”措施将持续10年，作为政府偿还COVID债务计划的一部分。





政府预计将有86万名维州人受到影响，其中38万名是首次纳税人。





财长帕拉斯（Tim Pallas）表示，征税“将主要适用于那些拥有第二套房产或多套房产的人”，并表示家庭住宅将继续被豁免。





对于非主要居住地的房产，一般土地税率的免税门槛将从30万澳元降至5万澳元。





对于一般纳税人来说，持有土地价值5万至10万的纳税人，将被征收500澳元的临时固定费用，持有土地价值10万至30万的纳税人则将被征收975澳元的临时固定费用。



维州财政部长帕拉斯（Tim Pallas）。 Source: AAP / (AAP Image/Daniel Pockett 对于财产持有量超过30万美元的一般纳税人和财产持有量超过25万美元的信托纳税人，土地税率将增加975美元，加上其土地持有量超过30万美元的0.1个百分点。





COVID还款计划可能包括储蓄以及新的收入措施，再加上高于预期的利率，这些将成为财长帕拉斯（Tim Pallas）第九份，同时也是最困难的一份预算案的中心。





预算将区分“紧急”债务——作为政府COVID对策的一部分，用于准备卫生系统和支撑经济，以及用于资助国家大规模基础设施项目的生产性借款。





政府也希望本次预算案能向对此密切关注的信用评级机构提供保证，让它们看到政府在认真修复财政，并且控制债务问题。





在2023-24年，维州政府预计将带来略高于890亿澳元的收入，比去年预算中对同期的估计多出近50亿澳元。





这一增长的部分原因是新引入的COVID债务征收，其目的是偿还维州的债务堆。





对土地所有权的征税预计将在未来一年带来约11.5亿澳元的收入。





此外，本次预算还将对全州工资总额超过1000万澳元的企业征收额外的工资税，预计这将带来8.36亿澳元的收入。对这些企业征收的COVID债务税是在2021年推出的精神健康和福利税的基础上进行的。





但在另一些领域，政府预计收入会减少。房地产市场冷却，再加上房产转让的减少使得维州政府在从土地转让中的获利下调了近10亿澳元。





但所有这些收入来源与州政府从联邦政府拨款中获得的收入相比，都显得微不足道。预计，明年联邦政府拨款约为420亿澳元。





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