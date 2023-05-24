一台电脑走天涯：数字游牧者到世界各地工作 给当地带来什么？

来自澳大利亚的凯西（Cassie）是一名数字游牧者，来到巴厘岛工作两个月。她希望体验当地社区，但相反，她偶然发现了仓谷（Canggu）的“迷你澳大利亚”。





仓古是印度尼西亚的一个热门旅游景点，为许多数字游牧者所青睐。





凯西在世界各地从事虚拟助理工作。2020年，当她意识到可以在任何地方工作时，想到了在TikTok上做虚拟助理。去年她的租约结束，她随即放弃办公室工作和日常通勤，在她自己喜欢的地方远程工作，负责虚拟社交媒体和电邮管理。





她亲眼看到数字游牧者对当地社区可能产生的正面和负面影响。



Canggu has become a popular destination for digital nomads escaping the traditional desk life. Credit: Cassie Gallegos, Unsplash 她说：“很多西方人买下了（仓谷的）餐厅和别墅，他们真的把价格抬高了，这在某种程度上把当地人挤出了市场。”





数字游牧者在远程办公时代蓬勃发展，他们通常从事自由职业的数字角色，如社交媒体管理或内容创作，甚至金融等，他们崇尚海外生活和工作的自由，可以自由选择工作时间并决定如何度过每一天。





旅游和接待行业也在欢迎他们，联合办公咖啡馆提供鸡尾酒和游泳池，而联合旅馆则提供高速无线网络和团体活动。





仓古到处都是鼓励游客开展远程工作生活的标志，旅游业的经济效益为该地区提供了机会。





但是，正如一些人在TikTok上质疑的那样，数字游牧者运动是否是一种新殖民？游客来来去去，但数字游牧者可能会在一个地方停留数周、数月或数年，可能会加剧绅士化（gentrification）和住房危机。





最近，《纽约时报》报道称，墨西哥城已成为数字游牧者的聚集地，但这种激增加剧了当地本已紧张的住房市场压力，使当地人无法负担。报道称，住房活动人士指责市领导人允许了“现代殖民”。



数字游牧者的崛起

世界各国在迎接数字游牧者时代，包括迪拜和冰岛在内的50个国家均为这种新型旅行者提供特定签证。如果想在墨西哥远程工作，你需要证明过去12个月你的储蓄账户中有4.3万澳元；要到葡萄牙，你需要每月至少有4500澳元的收入；要到印度尼西亚，你需要拥有超过20万澳元的储蓄，但可以进行 “投资和其它活动” 。





这些要求意味着许多数字游牧者使用旅游签证，在签证到期时离境，只是为了再次入境。





据澳大利亚广播公司报道，去年1月至9月间，有3000名外国人持印度尼西亚B211A旅游签证入境该国进行远程办公。





一名热衷于数字游牧行业的人士预测，受到如高速互联网和自由职业的兴起，以及房屋拥有率和结婚率的下降等多因素的影响，2035年将会有10亿数字游牧者。



数字游牧者在参与新殖民?

一些社区反对这种涌入现象，墨西哥城的居民表示，他们看到了由外国人寻求更便宜的住所而引发的绅士化和住房流失问题。





人类学家、墨尔本大学研究数字游牧的博士候选人肖恩·布苏蒂尔（Shaun Busuttil）认为，数字游牧者正在进行某种形式的新殖民，但这并不全是黑与白，或好与坏。



布苏蒂尔在接受YouTube Rising Nomad频道的埃里克·穆斯（Erik Muth）的采访时解释道：“从历史上看，殖民主义是指一群拥有更多权力或更多资源的人进入一个地方，并有效地接管它，将这个空间为己所用。”





“作为数字游牧者，我们在做什么？我们进入这些地方，接管它们，并享用它们的低廉生活成本。”





布苏蒂尔认为，商店和企业最终会迎合新游客的经济实力。





“所以，老式的水果蔬菜店已经在城镇或村庄历经几代，现在突然变成了一家咖啡馆，以吸引数字游牧者。那么，数字游牧主义是否是一种新殖民主义形式呢？”他问道。





“嗯，我们进来了，我们正在有效地接管。”





“看看里斯本（ Lisbon），甚至墨西哥城、巴塞罗那（Barcelona），当地人正被外国远程工作者和数字游牧者取代。”





他告诉穆斯，尽管通常是资源较少的人受绅士化的影响最大，但那些拥有更多资源的人则能够利用旅游业提供的经济机会。



如何避免造成问题？

关于给所到访社区带来的影响以及如何产生积极影响，凯斯对此进行深思。





“作为一个数字游牧者，我觉得我们应该确保我们对当地经济做出贡献 —— 在当地餐馆用餐，在当地住宿，并为此支付合理的费用。”





布苏蒂尔和凯西都认为游客应该支付全价，而不是讨价还价。





“旅行一定要意识到你对当地带来的影响，”凯西说道。





“这样你就能走进当地社区，在当地的餐馆用餐，在当地住宿，并回馈当地社区。”





目前，凯西喜欢数字游牧者的生活节奏，并且没有任何暂停的计划。





“早上能够完成工作，然后下班，下午去冒险—— 我在老挝体验了滑翔伞，非常棒，还去游泳看瀑布 ——我觉得当你能够自己安排时间时，你就能从生活中体验到更多。”





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