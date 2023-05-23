SBS晚新闻（2023年5月23日）

SBS Mandarin evening news

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对95岁脑退化症长者使用电击枪 新州警察被停职；澳洲人安妮一家已感染新冠14次 专家有何建议；悉尼房地产市场热点地区揭晓；维州将进行税改 商业地产印花税将被取消。（请点击播放键收听详细内容）

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