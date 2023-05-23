SBS晚新闻（2023年5月23日）Play05:43SBS Mandarin evening news Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (13.1MB) 对95岁脑退化症长者使用电击枪 新州警察被停职；澳洲人安妮一家已感染新冠14次 专家有何建议；悉尼房地产市场热点地区揭晓；维州将进行税改 商业地产印花税将被取消。（请点击播放键收听详细内容）欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE电击95岁脑退化症老者的警察被停职 绿党呼吁议会进行调查“像多米诺骨牌一样倒下” ：安妮一家已染新冠14次 最新建议有哪些？悉尼这10个区房地产销售速度最快维州税收改革“里程碑” 商业地产印花税将被取消7月起托儿补贴上调：澳洲家庭如何受益？ 未来托儿服务能否免费？分享Latest podcast episodes联邦政府出台措施对“先买后付”进行监管武装团体进入俄罗斯进内 俄乌紧张局势升级【SBS新闻快报】新州房产税改革： 购买80万澳元住房首置者可免印花税【现场说法】悉尼司机开车吃东西被拍罚5分 在法庭演示后免遭罚