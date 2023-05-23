SBS早新闻（5月24日）Play14:41 Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (13.44MB) 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。澳洲总理称，希望增加学生人数加强澳印联系；报告发现临时技术移民更可能面临工资支付不足；一辆卡车撞上白宫屏障，并在附近发现纳粹旗帜；英国前首相约翰逊被移交给警方。欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE英国脱口秀演员“Uncle Roger ”调侃中国遭微博禁言中国买家远程电话竞拍 超出底价32万拿下墨尔本学区房维州人面临COVID债务偿还单 二套房拥有者将面临900多澳元的税款联邦政府出台措施对“先买后付”进行监管分享Latest podcast episodes新报告：住房危机恶化 全职工作者也可能无家可归SBS晚新闻（2023年5月23日）联邦政府出台措施对“先买后付”进行监管武装团体进入俄罗斯进内 俄乌紧张局势升级