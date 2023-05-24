澳洲母亲错过还款期经历“噩梦” 一文看清 “先买后付”改革

要点： 倡导者欢迎改革，但表示“细节决定成败”；

提供“先买后付”服务的公司表示期待“为业界提供确定性”；

立法草案预计将于今年稍后呈交议会。

居于维州的母亲哈比琪（Brooke Haebich）五年来一直在使用“先买后付（BNPL）”服务，并依时还款，没有遇过任何问题 。





可是在去年圣诞前夕，一连串事件来袭，以致她错过还款期，而噩梦就此开始。





她对 SBS 新闻说：“他们只会向你收取滞纳金之类。他们会一直死缠烂打，而非真正回应问题。”





一次意外怀孕令哈比琪不能再全职工作，她的伴侣失业，初生婴儿又出现健康问题需要住院治疗。





“我们对于遇到这些问题毫无准备，一旦遇上时，我们不知道该怎么办，只知道要养家糊口。





即使想商讨纾困方案和还款计划也不容易。电邮是某些公司的唯一联络方法，即使有财务顾问介入，仍然要收取各种费用。





“（一个人）一天之内四次向我的伴侣扣帐。那时是圣诞前夕。当时，我们已经为家里财务挣扎。”





“这实在令人难以置信。即使财务顾问已经递交了文件……但似乎没什么用。所以，这情况绝对引起极大担忧。”



Afterpay says it welcomes the federal government's moves towards strong "fit-for-purpose" regulatory framework that "generates positive outcomes for consumers and businesses". Source: AAP / Derek Rose 哈比琪说仍在努力解决债务问题，并且已付出了代价。





“我承受着巨大的压力。本来已经非常焦虑，这些事情更是雪上加霜。”





“当你试图做正确的事情时，这样毫无帮助。我和伴侣无意拖欠还款，我们只是想找出方法。但话虽这样说，他们（这些公司）并不承认这一点。他们只是一视同仁。你只是一个数字。”



对“先买后付”服务的改革

“先买后付”服务让消费者先购物，然后可免息分期付款，但要按时还款。





由于成本相对较低，所以相较信用卡或发薪日贷款，“先买后付”服务更受欢迎，但一直缺乏监管。这些服务目前不受《信贷法》和相关负责任的贷款标准所约束。





国库部去年 11 月公布的一份文件，概述了三种关于“先买后付”的监管模式，联邦政府决定推进改革。





联邦政府正力推选项二，即作出有限度监管。





根据新规定，对于这项受欢迎的服务的监管将会很像其它信贷产品。





服务供应商将需要持有与其它贷款服务一样的信贷执照，并遵守最低标准和纾困要求。





现阶段尚未确定信用检查的严格程度，以及是否适用于各种金额的贷款。





此外，“先买后付” 服务也必须遵守营销限制规定。



金融服务部长斯蒂芬·琼斯（Stephen Jones）称，对这个为澳大利亚企业额外创造了 27 亿澳元收入的行业进行改革是必要的，因为“这些机遇也为消费者带来越来越大和新的危险”。





根据科廷大学（Curtin University）2022 年 7 月公布的一项研究结果，在某些情况下，滞纳金的影响可能与利息一样大。





研究发现，假设购买 40 澳元的商品，分 10 次每隔两周还款，如果拖欠还款，Afterpay 的实际年利率将高达 28.25%，Zip Pay 为 29.32%，Humm Australia's Little Things 为 177.44%。





哈比琪对实施监管表示欢迎，并希望带来转变。





她说：“是否真的有用是另一回事。但如果真的有用就太好了，因为可以保障到其他人。”





“例如，为免息产品登广告是没有意义的，即使你想与这些公司沟通并就滞纳金作出安排，他们也会收取近乎双倍的费用来打击你。”



业界和消费者团体的反应

已公布的改革获得业界主要服务供应商 Afterpay 和 Zip 以及澳大利亚金融科技行业协会的支持。





FinTech Australia 总经理德阿尔梅达（Rehan D'Almeida）表示，“先买后付”是由澳大利亚所创，现已输出到世界各地。





他说：“有关规定为业界设定了标准并确保建立信任，重点依然是改善消费者的生活。”





Afterpay 发声明表示，它欢迎在改革方案方面取得的进展，以“为行业提供确定性”。





Zip 的联合创办人格雷（Peter Gray）表示，预计这将对公司业务的影响“非常之小”，因为该公司早已采取了信用检查等措施。





对消费者权益保障组织 CHOICE 来说，消费者团体所关注的是对小额贷款的宽松处理，其首席执行官柯克兰 (Alan Kirkland) 呼吁，无论借款金额多少，都要提出严格的要求。





柯克兰说：“虽然政府表示这些都是可加可减的，但我们不应该假设小额贷款理所当然是安全的。”



Reforms for the buy now, pay later industry are necessary because the opportunities it has brought business have come with "new and growing dangers to consumers", Financial Services Minister Stephen Jones said. Source: AAP / Mick Tsikas 金融权利法律中心（Financial Rights Legal Centre）的首席执行官考克斯 (Karen Cox) 表示，重要的是在信用检查方面采取足够有力的保障措施，以确保消费者不会累积超出其还款能力的债务。





她说：“琼斯部长说‘负责任的贷款’会是其中一部分。这是很重要的，因为我们见到很多问题都是源于人们的债务与其还款能力不成正比。”





“但他也提到，‘负责任的贷款’（原则）将与风险成正比。因此，必须强调小额贷款不等于安全贷款。”





救世军的 Moneycare 财务咨询服务的理财服务全国经理哈特奈特（Kristen Hartnett）表示，欢迎采取措施对该行业进行监管，并呼吁那些陷入财困的人寻求帮助。





“尤其是有这么多服务供应商，我们知道这事很困难，甚至我们的财务顾问也发现很难联络到供应商。踏出的每一步都能够支援遇到经济困难的人。”





由于立法草案仍在制定中，法规的细节尚未敲定。琼斯表示，政府将咨询业界和消费者团体，并可能在年底前向呈交议会立法。





澳大利亚现有 700 万个活跃的“先买后付”账户，平均每名客户每年使用其账户进行 18 次交易。





- With the Australian Associated Press.





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