何为伽马（Garma）？伽马节由何而来？

第 23 届伽马节将于 8 月 4 日至 7 日在距北领地东北部阿纳姆地（Arnhem Land）纽伦拜（Nhulunbuy） 31 公里处的古尔库拉 （Gulkula）举行。





每年节日吸引的观众越来越多。总理、政界人士、学者、法律专家、商界人士、教育和健康倡导者以及外国代表都会出席。





但是，今年的伽玛节将有所不同。



Bungul (dance) circle is a key highlight of the Garma Festival. Source: AAP

第一届伽马节

4 月初，备受尊敬的雍古族长老、古马吉部族（Gumatji clan）领袖尤努平古在与疾病长期斗争后去世。





这位 74 岁的老人将毕生精力奉献给了土地权利运动和原住民自决权。





伽玛节是尤努平古和他已故的兄弟、Yothu Yindi 乐队主唱M·尤努平古（M Yunupingu）博士共同创立的。





“Garma”本身是雍古族Matha语中表示“双向学习过程”（two-way learning process）的术语。





1999 年，这对兄弟领导了第一届伽玛节，这是一次小型聚会，旨在召集雍古族人讨论自决、福祉和健康问题。





这次聚会由Yothu Yindi Foundation主办，该基金会成立于近十年前，代表阿纳姆地区的五个部族：Gumatji、Rirrathu、Djapu、Galpu 和 Wangurri。



古尔库拉的意义

第一届伽马节是在古尔库拉举行的，这一传统一直保留至今。





古尔库拉遗址是古马吉部族人举行仪式的重要场所，也是五个部族聚会的地方。雍古族人的历史记载了人们“从一开始”就如何在这一举办仪式的场地跳舞。





古尔库拉有一片桉树林，从这里可以眺望卡奔塔利亚湾（Gulf of Carpentaria）。



The Gulkula site, where thousands of campers descend for the Garma Festival. Credit: yyf.com.au 1964 年，为跟踪从南澳州内陆伍默拉（Woomera）发射的火箭的轨迹，这片森林的部分区域被推平，以便建造制导遥测站。





当时还没有《原住民所有权法》（Native Title Act），因此没有征求雍古族人的意见，雍古族人也无法反对这一开发项目。





2017 年，在《原住民土地权法案》（Land Rights Act）的影响下，北方土地委员会（NLC）批准了对古尔库拉附近古马吉土地的租赁，用于亚轨道火箭发射设施的运营。



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尤努平古的遗产

这将是没有尤努平古的第一届伽玛节。周五，在节日开始之际，将为他举行纪念活动。





伽马只是这位巨人遗产的一部分。





尤努平古的女儿宾米拉·尤努平古（Binmila Yunupingu） 在尤努平古逝世当天发表的声明中承认，“再也不会有第二个尤努平古”。





她写道：“我们缅怀他坚韧的领导力、他为雍古族人和全澳原住民所贡献的坚定力量。他始终遵守我们的法律。”





“我们的父亲对这个国家的未来、他的人民在这个国家中的地位以及世界各地原住民的合法地位充满了憧憬。”





“在他离开我们之际，我们知道父亲的离去会在许多人的心中留下空缺。我们请你们以自己的方式哀悼他的逝世，但我们作为一个大家庭，鼓励您为他的生命和领导力所带来的恩赐而欢欣鼓舞。”



Yunupingu's family and his daughter Binmila Yunupingu addressing the memorial ceremony in May. Credit: Peter Eve 尤努平古出生于 1948 年 6 月 30 日，在距离采矿小镇纽伦拜约 20 公里的小社区伊尔卡拉（Yirrkala）一带长大。





年仅 15 岁时，他目睹了澳大利亚政府在戈夫半岛（Gove Peninsula）发现铝土矿后将采矿权授予纳巴尔科（Nabalco）公司。政府从未征求过雍古族人的意见。





尤努平古帮助父亲和叔叔起草了Yirrkala Bark Petitions，这份请愿书现已被公认为原住民土地权利运动的奠基文件。





请愿书用雍古族Matha语和英语撰写，倡导原住民与土地的联系和所有权。这些请愿书成为澳大利亚议会首批认可的传统文件，也是澳大利亚法律对原住民的首度承认。





尤努平古在北领地最高法院历史性的针对纳巴尔科的“戈夫土地权”（Gove Land Rights）案中担任口译员。这是历史上第一起辩论原住民权利的案件。



One of the historic Yirrkala Bark Petitions. 1971 年，雍古族人败诉，但尤努平古通过与北方土地委员会的合作，为北领地《原住民土地权法案》的皇家委员会提供了建议。





这为《1976年原住民土地权（北领地）法案》（Aboriginal Land Rights （Northern Territory） Act 1976）的通过铺平了道路。这是联邦政府首次尝试在法律上正式承认原住民对其所在土地的所有权。





1977 年，尤努平古当选为北方土地委员会的首任主席，并于 1978 年被评为年度澳大利亚人。





他在获奖感言中说：“我们终于被承认是这个国家的原住民，我们必须分享这个国家的未来。”





十年后，他共同签署了《巴伦加声明》（Barunga Statement），该声明呼吁原住民自决、建立全国性的土地权利体系并结束种族歧视。





该声明是在北领地周恩（Jawoyn）乡村举行的巴伦加体育文化节上提交给时任总理鲍勃·霍克（Bob Hawke）的。





霍克共同签署了该声明，并将 1990 年定为缔结条约的最后期限。





从 1991 年到 1996 年，尤努平古一直是原住民和解委员会（Council for Aboriginal Reconciliation，后来成为和解澳大利亚，即Reconciliation Australia）的成员。





尤努平古曾于 1977 年至 1980 年以及 1983 年至 2004 年期间担任北方土地委员会的主席，并于 2004 年辞去主席职务。在将近 25 年的时间里，他担任了八届主席。



尤努平古对全民公投的主张

尤努平古是《发自肺腑的乌鲁鲁声明》（Uluru Statement）的坚定倡导者。他是前原住民事务部长肯·怀亚特（Ken Wyatt）成立的全民公投工作小组和原住民共同设计咨询小组的成员。





在 2022 年的伽马节上，安东尼·阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）向议会提出了即将举行的关于“原住民之声”的全民公投问题草案，以及修改宪法的三句话。





今年的伽玛节将重点关注全民公投。





现任原住民事务部长琳达·伯尼（Linda Burney）在尤努平古去世后表示，她将为尤努平古献上一场成功的“原住民之声”宣传活动。





她说：“这一损失对这个国家意味着什么，难以言表。很难想象没有尤努平古的下一届伽玛节。对许多人来说，很难想象如何前进。”





“但他的遗产、他的精神将继续存在。”





伯尼部长与北领地参议员马兰迪里·麦卡锡（Malarndirri McCarthy）和Lingiari选区议员玛丽昂·斯克里姆古尔（Marion Scrymgour）一起表示，国家有机会“赠予”这位巨人一次成功的全民公投。





她们还记得他说过的那句：“未来是我们的责任”。



