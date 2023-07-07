参与原住民之声讨论？小心！这些冒犯的中文说法可能会“好心办坏事”

Anthony Albanese shakes hands with members of migrant communities that showed up at the community BBQ on the Indigenous Voice.

Prime Minister Anthony Albanese was greeted warmly by Voice supporters during a BBQ organised by Inner West Council at Petersham Park in Sydney on 18 February 2023. Source: AAP / Stephen Saphore

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7月2日是9日是澳大利亚原住民历史文化周（NAIDOC Week）。 在议会原住民之声Yes和No的宣传运动均在进行之际，华人社区也为此发出了不同的声音。 您知道吗，虽然可能没有恶意，但在中文中，某些用词、说法，可能对原住民文化而言是非常不合适、甚至是冒犯性的。（点击上方收听音频）

在澳大利亚原住民历史与文化周（NAIDOC Week），人们在庆祝原住民传统，向土地传统守护者致敬之际，议会原住民之声公投的宣传活动正在如火如荼地进行。

110多个多元文化社区也组织了支持议会原住民之声的活动，这包括不少华人组织和社团。

西悉尼大学澳华艺术文化研究院院长韩静教授是《第一民族文艺中知识与文化财产的使用准则》的译者。

她表示，在发表原住民相关观点时，翻译的准确性是至关重要的。一个基本的原则是，要尊重原住民特殊的历史背景和文化习俗。如果按照普通英文的翻译方式，就可能出现不准确甚至是误解。

“举个特别简单的例子，Uluru Statement from the Heart，有些中文翻译成乌鲁鲁内心宣言。这是不对的。因为乌鲁鲁从原住民的角度是他们族国的中心，而不是人类的心脏。它是精神的中心，所以应该是从原住民的一个国家中心发出的宣言，而不是内心宣言。”

她告诉SBS中文普通话，尽管可能没有恶意，有一些说法在中文中并无恶意，但对原住民来说却是不恰当的。

那么，在用中文表达原住民相关观点时，我们应该注意哪些方面呢？

Acknowledge the country? Welcome the country?

在澳大利亚几乎所有的公开活动中，都会在活动开始包含向原住民致敬的部分，向土地的传统守护者表示敬意。有时我们听到的是“Acknowledge the country”，有时则是“Welcome the country”。

首先值得注意的是，这里的country应该如何理解呢？

韩教授说，它并不是国家的意思。

“澳大利亚不是有这么多国家。这是对原住民的理解——原住民不是一个民族，这是非常多元的。我们现在知道，他们说着150多种语言，更不用说已经消失的那些。所以他们之间也是有很大的差距的。”

Uluru
Uluru, also known as Ayers Rock is seen under the Aboriginal flag during the official ceremony to celebrate the closure of the climb at Uluru. Source: AAP / AAP Image/Lukas Coch
韩静教授认为，country应该翻译成“族国”。

“这是他们一个族的country，不是家园也不是国家。这是有历史渊源的。”

另外，“Acknowledge the country”和 “Welcome the country”有什么区别呢？

韩教授说，只有当地的原住民，才能说“欢迎来到族国Welcome the country”，而其他人在致敬时，只能用“acknowledge”。

比如在Paramatta，这里是Dharug人的土地。所以，只有Dharug人的后裔才可以说“欢迎来到族国”。这条规则在澳大利亚的其他地方同样适用。

土著？原住民？托雷斯海峡岛民？第一民族？

在汉语中，土著人、原住民等词汇可能原本并无任何冒犯含义。但在与原住民交流时，韩静教授指出，做出仔细区分是十分重要的。

“最开始的时候，原住民是‘不存在’的，因为白人宣称进入的是无人之地，是英国国王的领地。”她说，“在1967年公投后，才把他们纳入人口普查。此前，他们不被纳入人口普查，法律也不适用于他们。”

在16世纪，白人殖民者用“Aborigine”来称呼原住民，意为原始的居民——现在，这被认为是不恰当的。

另外，Abo、Koon、Boong这样的称为也具有极大的冒犯性。

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South Australia becomes the first state in Australia to legislate Indigenous Voice to Parliament. Credit: South Australian Government

“所以‘土著’有一个蔑称的元素在里面，中文可能本身没有这样的含义。”韩教授补充说，早期的澳大利亚中文媒体部门会使用“土著”，但现在均已修正为“原住民”。

而原住民和托雷斯海峡岛民指的是不同的民族群体。原住民指澳大利亚大陆的原住民，而托雷斯海峡岛民则是位于澳大利亚北部托雷斯海峡274个岛屿的原住民。

第一民族“First Nations”承认原住民和托雷斯海峡岛民是这片土地的所有者。近年来，这个词越来越被更多人接受和使用。

“半血”、“混血”、“几分之几原住民”说法十分冒犯

韩静教授指出，“你看上去不像原住民” “你的皮肤看上去并不黑”“你是混血吗”“你有几分之几的原住民血统”之类的问题，实际上是非常冒犯、且对原住民群体有伤害性的。

她指出，这是因为对原住民历史和文化不了解。

欧洲殖民者进来之后，对他们实行了两种政策。一种是屠杀，一种是同化。通过这两种形式，让大陆上的原住民不存在。通过所谓‘混血’，让黑皮肤的原住民不存在了。

2008年，时任总理陆克文（Kevin Rudd）就“被偷走一代”发表历史性的国家道歉，纪念、承认原住民被强行带离家庭。

儿童被带离家庭，大都被安置到白人家庭，被迫放弃自己的文化、语言、甚至是姓名，从而被非原住民族裔“同化”。

“这种强制的同化给几代人带来了非常大的伤害。在我翻译的原住民作家梅丽莎·卢卡申科（Melissa Lucashenko）的《多嘴多舌（Too Much Lip）》里面，就讲到，为什么他们的爷爷奶奶没有加？他们不知道父母是谁，因为他们是被强制带出来的。这个伤痕是非常痛的。”

“黑人”、“黑皮原住民”、“Blackfella”

“黑人（Black）”这个词经常出现在殖民地时期媒体对原住民的负面报道中。现在，这个词被认为是非常具有攻击性的。

与此同时，您可能会听到原住民经常使用“Blackfella”这个词自称，但它并不应该被翻译成“黑人”、“黑皮”原住民——这被认为是冒犯性的。

“Blackfella并不是只是指肤色，这是一个认同。怎么是原住民？第一，他/她有原住民血统；第二，他/她有原住民长者的认可；第三，他/她有对自己身份的认同。”

“必须有这三种元素，你才能说你是原住民。”她说，“身为原住民，其实和皮肤本身没有关系。它是一个种族的称呼，而不是肤色的称呼。”

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参与原住民之声讨论？小心！这些冒犯的中文说法可能会“好心办坏事”

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06/07/202312:00
采访内容为嘉宾个人观点， 不代表本台立场

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