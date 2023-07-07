参与原住民之声讨论？小心！这些冒犯的中文说法可能会“好心办坏事”

在澳大利亚原住民历史与文化周（NAIDOC Week），人们在庆祝原住民传统，向土地传统守护者致敬之际，议会原住民之声公投的宣传活动正在如火如荼地进行。





110多个多元文化社区也组织了支持议会原住民之声的活动，这包括不少华人组织和社团。





西悉尼大学澳华艺术文化研究院院长韩静教授是《第一民族文艺中知识与文化财产的使用准则》的译者。





她表示，在发表原住民相关观点时，翻译的准确性是至关重要的。一个基本的原则是，要尊重原住民特殊的历史背景和文化习俗。如果按照普通英文的翻译方式，就可能出现不准确甚至是误解。





“举个特别简单的例子，Uluru Statement from the Heart，有些中文翻译成乌鲁鲁内心宣言。这是不对的。因为乌鲁鲁从原住民的角度是他们族国的中心，而不是人类的心脏。它是精神的中心，所以应该是从原住民的一个国家中心发出的宣言，而不是内心宣言。”





她告诉SBS中文普通话，尽管可能没有恶意，有一些说法在中文中并无恶意，但对原住民来说却是不恰当的。





那么，在用中文表达原住民相关观点时，我们应该注意哪些方面呢？



Acknowledge the country? Welcome the country?

在澳大利亚几乎所有的公开活动中，都会在活动开始包含向原住民致敬的部分，向土地的传统守护者表示敬意。有时我们听到的是“Acknowledge the country”，有时则是“Welcome the country”。





首先值得注意的是，这里的country应该如何理解呢？





韩教授说，它并不是国家的意思。





“澳大利亚不是有这么多国家。这是对原住民的理解——原住民不是一个民族，这是非常多元的。我们现在知道，他们说着150多种语言，更不用说已经消失的那些。所以他们之间也是有很大的差距的。”





Uluru, also known as Ayers Rock is seen under the Aboriginal flag during the official ceremony to celebrate the closure of the climb at Uluru. Source: AAP / AAP Image/Lukas Coch 韩静教授认为，country应该翻译成“族国”。





“这是他们一个族的country，不是家园也不是国家。这是有历史渊源的。”





另外，“Acknowledge the country”和 “Welcome the country”有什么区别呢？





韩教授说，只有当地的原住民，才能说“欢迎来到族国Welcome the country”，而其他人在致敬时，只能用“acknowledge”。





比如在Paramatta，这里是Dharug人的土地。所以，只有Dharug人的后裔才可以说“欢迎来到族国”。这条规则在澳大利亚的其他地方同样适用。



土著？原住民？托雷斯海峡岛民？第一民族？

在汉语中，土著人、原住民等词汇可能原本并无任何冒犯含义。但在与原住民交流时，韩静教授指出，做出仔细区分是十分重要的。





“最开始的时候，原住民是‘不存在’的，因为白人宣称进入的是无人之地，是英国国王的领地。”她说，“在1967年公投后，才把他们纳入人口普查。此前，他们不被纳入人口普查，法律也不适用于他们。”





在16世纪，白人殖民者用“Aborigine”来称呼原住民，意为原始的居民——现在，这被认为是不恰当的。





另外，Abo、Koon、Boong这样的称为也具有极大的冒犯性。





South Australia becomes the first state in Australia to legislate Indigenous Voice to Parliament. Credit: South Australian Government



“所以‘土著’有一个蔑称的元素在里面，中文可能本身没有这样的含义。”韩教授补充说，早期的澳大利亚中文媒体部门会使用“土著”，但现在均已修正为“原住民”。





而原住民和托雷斯海峡岛民指的是不同的民族群体。原住民指澳大利亚大陆的原住民，而托雷斯海峡岛民则是位于澳大利亚北部托雷斯海峡274个岛屿的原住民。





第一民族“First Nations”承认原住民和托雷斯海峡岛民是这片土地的所有者。近年来，这个词越来越被更多人接受和使用。



“半血”、“混血”、“几分之几原住民”说法十分冒犯

韩静教授指出，“你看上去不像原住民” “你的皮肤看上去并不黑”“你是混血吗”“你有几分之几的原住民血统”之类的问题，实际上是非常冒犯、且对原住民群体有伤害性的。





她指出，这是因为对原住民历史和文化不了解。





欧洲殖民者进来之后，对他们实行了两种政策。一种是屠杀，一种是同化。通过这两种形式，让大陆上的原住民不存在。通过所谓‘混血’，让黑皮肤的原住民不存在了。





2008年，时任总理陆克文（Kevin Rudd）就“被偷走一代”发表历史性的国家道歉，纪念、承认原住民被强行带离家庭。





儿童被带离家庭，大都被安置到白人家庭，被迫放弃自己的文化、语言、甚至是姓名，从而被非原住民族裔“同化”。





“这种强制的同化给几代人带来了非常大的伤害。在我翻译的原住民作家梅丽莎·卢卡申科（Melissa Lucashenko）的《多嘴多舌（Too Much Lip）》里面，就讲到，为什么他们的爷爷奶奶没有加？他们不知道父母是谁，因为他们是被强制带出来的。这个伤痕是非常痛的。”



“黑人”、“黑皮原住民”、“Blackfella”

“黑人（Black）”这个词经常出现在殖民地时期媒体对原住民的负面报道中。现在，这个词被认为是非常具有攻击性的。





与此同时，您可能会听到原住民经常使用“Blackfella”这个词自称，但它并不应该被翻译成“黑人”、“黑皮”原住民——这被认为是冒犯性的。





“Blackfella并不是只是指肤色，这是一个认同。怎么是原住民？第一，他/她有原住民血统；第二，他/她有原住民长者的认可；第三，他/她有对自己身份的认同。”





“必须有这三种元素，你才能说你是原住民。”她说，“身为原住民，其实和皮肤本身没有关系。它是一个种族的称呼，而不是肤色的称呼。”





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LISTEN TO 参与原住民之声讨论？小心！这些冒犯的中文说法可能会“好心办坏事” SBS Chinese 06/07/2023 12:00 Play

采访内容为嘉宾个人观点， 不代表本台立场





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