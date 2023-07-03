NAIDOC周：向长老致敬 如何界定原住民长老？

要点： 今年原住民周，旨在表彰原住民长者已经发挥和继续发挥的作用。

在确认长老方面，传统和文化习俗各不相同。

两位先驱原住民长老在原住民周颁奖礼上获殊荣。

本星期是原住民历史与文化周（NAIDOC Week），今年的主题是“向我们的长老致敬”（For our Elders ），旨在表彰长老在原住民社区和家庭中已经发挥并继续发挥的作用。



如何界定长老？

在承认长老的地位方面，不同国家、宗族和家庭群体，有一系列不同的传统和文化习俗。





凯利（Uncle Dean Kelly ）是新州Yuin 和Wailwan 原住民，他解释，长老是由行为来定义的。凯利有叔叔Uncle的称谓，在原住民可以视为对长老的称呼





他向SBS新闻说：“我对长老的看法是，从社区或人民那里获得了权利，大家通过开始尊重你的方式，告诉你你是谁，你的行为很重要。”



新州 Wiradjuri 和 Yuin 原住民 弗里戈（Tyson Frigo ）有自己的看法。他指出： “在我个人看来，长老对我来说是一个走在你之前的人，一个你可以去找的人，他们能够向你灌输他们生活历史的知识。”



Wiradjuri and Yuin man Tyson Frigo says knowledge passed down from Elders is like a river. Source: SBS 他说： “在某些情况下，我认识比我年轻的长者，但在社区中，他们被视为长者并受到尊重，因为他们的举止、礼仪以及他们所携带和分享的文化知识。”





弗里戈是雪梨澳洲国家海事博物馆原住民项目馆长。其新展览“大海塑造”（Shaped by the Sea）由原住民策展人、长老和社区合作筹办，代表了 40 多个原住民以及托勒斯海峡语言地区。





他称赞凯利向他传授知识，并描述为一条“河流”。





弗里戈说：“它必须流动，不能停滞，需要从一个人传递到另一个人。 ”





他指出，无论是通过口头对话，还是通过数码网站 Garigarang Garigaru，使他们能够接触到更广泛的观众，而这些观众可能无法亲身到博物馆。



分享知识以保存知识

弗里戈说，长辈教给了他宝贵的建议。 “我年老的老师对我说的最重要的事情之一是，‘把它送给别人以保留它’，这句话在我脑海里萦绕了很长一段时间。尽管他现在已经走了，但它仍然在我耳边响起。 ”





弗里戈指出：“提高对我们的文化、实用方式或坐下来闲聊和安静地坐着的认识很重要。为什么保护它很重要？因为我们不想失去它。”



Uncle Dean Kelly says Elders have earned the right to hold the term from their community. Source: SBS 凯利就表示长老必须赢得尊重，并补充说他对“新兴长老”一词持怀疑态度。 “新兴长老，对那些相信这一点的人，我没有批评。 但你的时代将会到来，如果你要成为大家所崇拜的长老，拥有知识智慧和所有其他随之而来的角色，那么你必须从某个地方开始，时间会告诉你和民众以及世界。 社区将对此做出回应。”





凯利希望分享他的知识，帮助下一代成长。 “与年轻人一起工作让我很兴奋，它鼓励我继续前进。当我看到一个年轻人在文化方面做得很好时，我知道我做得很好。”



NAIDOC周奖项表彰先驱长老

星期六晚举行的原住民周颁奖礼（NAIDOC Week Awards Ceremony）表彰了两位先驱原住民长老，为其社区人民的生活做出的杰出贡献。





Aunty Dr Matilda House-Williams因其在 1972 年创建原住民帐篷大使馆，以及帮助建立原住民法律服务（Aboriginal Legal Service）方面做出的贡献而荣获年度女性长老奖。她是首都领地 Ngambri (Kamberri) Wallabalooa (Ngunnawal) 和 Wiradjuri 原住民长老， 在颁奖时显得激动。



Ngambri (Kamberri) Wallabalooa (Ngunnawal)和Wiradyuri的长老Aunty Matilda House-Williams博士获得了年度女性长老奖。 Credit: Blacklock Media 她说：“我们长老是非常非常强大的。我从来没有放弃过任何事情，会战斗，直到我再也无法忍受为止。”





澳洲中部Arrernte原住民男子William Tilmouth，为无家可归者和处于危险中的年轻人，努力不懈努提供支援，获得了年度男性长老奖。





该奖项在多个类别中表彰澳洲原住民，包括全国原住民周人物、终身成就、女性长老、男性长老、运动员、青年、创意人才、关心国家和文化、教育和创新。





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