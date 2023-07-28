“原住民的7种感觉、连接与归属” 澳洲原住民艺术家带你了解原住民文化

近期，第二届“诗意的自然（The second Poetic Nature）”中澳艺术家联展在悉尼展出。该联展由悉尼中国文化中心、澳大利亚水彩画协会和澳大利亚华人文化遗产协会主办。展览展出了四位澳大利亚艺术家乔 •贝尔蒂尼（Jo Bertini）、丽茲•碧兰基·卡梅隆（Liz Belanjiee Cameron）副教授、露仙·芳塔纳兹（Lucienne Fontannaz）博士和大卫•范•纽恩（David Van Nunen OAM）以及四位澳大利亚华人艺术家李惊蛰、吴方敏、余向荣和刘大鹏的32幅绘画作品。





卡梅隆副教授是一位原住民艺术家，她表示，原住民艺术和中华艺术有很多相似性。





她说：“令我最着迷的是，没有人考虑过原住民艺术和中华艺术的相似性。它们之间有很多相似性，如符号性、和谐、爱、热爱自然等。据我了解，我们此前从未一起展览过。我非常享受惊蛰和我一起参与的三次展览。”



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挣扎的《鱼》





就她的参展作品《Struggle》(《鱼》，直译名为挣扎)，卡梅隆副教授解释说：“第一眼看到《Struggle》这幅作品的人可能会想，这么和谐的画面为什么会以struggle命名呢？投射在这里的画面首先看起来很和谐——自然的色调在蓝色和绿色中交错。”



“然而，这种宁静背后的故事线讲述了长老们在治愈殖民影响的过程中为保持控制权而进行的斗争，如面对所有的冲突以及种族歧视的抗争。我上次和一些华人朋友聊起来的时候，他们也在经历种族歧视，理解我所说的。我告诉他们，这幅画中成千上万的鱼齐心协力地向同一方向游动时，有一条鱼儿却在有节奏的力量中挣扎，试图逆流而上，为挣扎在不平等和自由缺失中的族国发出声音。画面的叙事实际上很有张力。”





澳洲原住民的感官理论





卡梅伦副教授的画作《原住民的7种感觉（The seven aboriginal senses）》呈现了原住民的感官理论。原住民的感官理论包括7种感觉，如视觉、听觉、味觉、嗅觉和触觉等五种外部感觉，以及直觉存在（oolgna）和想象认识（ngara）这两种内部感觉组成。oolgna主要解释为直觉，是一种自然的身体警觉，能产生深刻的、情感上的洞察力。Ngara指的是想象力，一种通过好奇心进行观察的能力，这种能力深深扎根于记忆和梦境中。这七种感觉结合在一起，被视为情感无意识的向导，是有意识感受到的振动，使认知思维得以延续。





卡梅伦副教授表示，在实践中推动创造力的不是头脑，而是我们与身体和周围世界的深层联系，这也是她创作的源泉。





她解释了想象认识（ngara）的深层含义：“另一个内部感觉难以翻译，原住民的语言称呼其为ngara，意思是丰富的想象力。但它与想象无关，而是与类似祖先向你提供的真实的梦境有关。对我来说这一感觉非常重要，因为它极大地指引这我的艺术创作。”





画作底层背景强调连接与归属





卡梅伦副教授表示，画作的底层背景内容更受原住民重视。





她说：“我经常一层一层地作画，往往会有一幅画作会绘制15层的情况，有时你需要等一层晾干之后再画，这可能会让一幅画的创作时间长达半年。”





“对原住民来说，画作的底层背景内容比前景画面更为重要，因为一层一层的背景内容展现的是与族国、与环境的连接，也是一种寻求精神指引的展现。”





为邀请卡梅隆副教授参加展出，画家李惊蛰特意在霍克斯布里河（Hawkesburry River，Dhaurg原住民称该河为Dyarubbin）一处地点与她碰面进行了交谈。



卡梅伦副教授的画作《达鲁宾河The river》重点描绘了原住民对河流的标注，展示了捕鱼、寻求庇护的地方以及水流的方式。她说，达鲁宾河是原住民寻找鱼类和其他食物资源的地方。遗憾的是，它现在受到了污染，其丰富的资源需要恢复。





她说：“原住民为澳大利亚的地方命名时，不用人的名字为其命名，而是以故事命名，以一种有力的关联和连接命名。”





“我想在我的画作以及文字中传达的是，我们目前的环境状态很差，如物种濒临灭绝、无法控制的丛林火灾等。但这些突出的是，人们不关心土地和澳大利亚的环境，是因为他们感觉不到关联。当他们听到这些故事，他们会有一种关联以及归属的感受。不仅仅对原住民，这对所有澳大利亚人都很重要。原住民很乐意分享这些故事。”



“诗意的自然”或可陶冶身心，又或可表达感受，乃至给人“重生”的感觉。李惊蛰参展的《重生》系列作品主要于新冠疫情期间创作完成。为什么叫“重生”呢？请您点击收听详细内容。



LISTEN TO “原住民的7种感觉、连接与归属” 澳洲原住民艺术家带你了解原住民文化 SBS Chinese 28/07/2023 10:05 Play

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