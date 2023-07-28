悉尼Bankstown Bites美食节回归 多元文化美食大碰撞

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参与Bankstown Bites美食节的商家之一

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悉尼Bankstown Bites美食节火热回归，越南粉、黎巴嫩披萨、中式火锅、另类奶茶......多元文化美食大碰撞，当地华人与其他族裔餐饮从业者向本台记者讲述背后与中国元素相关的故事：“Bankstown是一个很大的舞台，我们在这里用中国风味让更多的人来了解中国文化。”

悉尼Canterbury Bankstown在本周六上午10点至下午4点举办Bankstown Bites美食节，8场不同风情的美食之旅，每条路线分别带领游客前往3家不同的餐厅，以15或20澳元的价格一次性享用多种风情。

根据2021年当地人口统计，有近11%的Bankstown居民为华人，其他人数较多的族裔为黎巴嫩与越南。而本次美食节上，中国元素也令人充满期待。

“我们应该是Bankstown第一家火锅店。”

Hotpot City火锅店华人经理Andy Quek与SBS普通话记者分享了他们基于中国火锅风味衍生出来的多元化食谱。
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Andy Quek Source: SBS / Yudie Huang
“我们有32种火锅调料，除了中国火锅传统的那些蘸料外，还添加了泰式甜辣酱、韩国甜酱等等。”

在餐饮业从事十多年的Andy称十分高兴在当地做美食能够追求多元化，“就是所有的东南亚风味都能够在一起。”
Bankstown是一个很大的舞台，我们在这里用中国风味让更多的人来了解中国文化。
不仅仅是华人，其他族裔的餐饮业者也在品牌内融合了中国元素。

自2019年起在悉尼陆续开设多家奶茶店的Mohamed Subair以及合伙人Fathima，和SBS普通话节目记者分享了品牌名背后的故事。

该家名为“Cha Point”的奶茶店，以汉语拼音“Cha”和英语相结合，寄托了创始人们的美好期待。
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Cha Point奶茶店创始人 Source: SBS / Yudie Huang
“我们用中文是觉得茶叶、奶茶起源于中国，也是希望能给大家带来一个甜蜜的相会场所。”

Mohamed Subair称，为了使大家慢下脚步好好坐下享用奶茶，他们甚至特地发明了“奶茶塔”，以供自取配料搭配。
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Bilal El-hayek, Mayor of Canterbury Bankstown Source: SBS / Yudie Huang
Canterbury Bankstown市议会主席Bilal El-hayek笑着讲道：“想品尝不同风情的美食，你不需要环游世界，只需要来Bankstown。”

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