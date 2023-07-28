悉尼Bankstown Bites美食节回归 多元文化美食大碰撞

悉尼Canterbury Bankstown在本周六上午10点至下午4点举办Bankstown Bites美食节，8场不同风情的美食之旅，每条路线分别带领游客前往3家不同的餐厅，以15或20澳元的价格一次性享用多种风情。





根据2021年当地人口统计，有近11%的Bankstown居民为华人，其他人数较多的族裔为黎巴嫩与越南。而本次美食节上，中国元素也令人充满期待。





“我们应该是Bankstown第一家火锅店。”





Hotpot City火锅店华人经理Andy Quek与SBS普通话记者分享了他们基于中国火锅风味衍生出来的多元化食谱。



Andy Quek Source: SBS / Yudie Huang “我们有32种火锅调料，除了中国火锅传统的那些蘸料外，还添加了泰式甜辣酱、韩国甜酱等等。”





在餐饮业从事十多年的Andy称十分高兴在当地做美食能够追求多元化，“就是所有的东南亚风味都能够在一起。”



Bankstown是一个很大的舞台，我们在这里用中国风味让更多的人来了解中国文化。

不仅仅是华人，其他族裔的餐饮业者也在品牌内融合了中国元素。





自2019年起在悉尼陆续开设多家奶茶店的Mohamed Subair以及合伙人Fathima，和SBS普通话节目记者分享了品牌名背后的故事。





该家名为“Cha Point”的奶茶店，以汉语拼音“Cha”和英语相结合，寄托了创始人们的美好期待。



Cha Point奶茶店创始人 Source: SBS / Yudie Huang “我们用中文是觉得茶叶、奶茶起源于中国，也是希望能给大家带来一个甜蜜的相会场所。”





Mohamed Subair称，为了使大家慢下脚步好好坐下享用奶茶，他们甚至特地发明了“奶茶塔”，以供自取配料搭配。



Bilal El-hayek, Mayor of Canterbury Bankstown Source: SBS / Yudie Huang Canterbury Bankstown市议会主席Bilal El-hayek笑着讲道：“想品尝不同风情的美食，你不需要环游世界，只需要来Bankstown。”





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