近日，世界级小提琴家陈锐（Ray Chen）携手悉尼交响乐团在澳大利亚多个城市巡演。本周二晚，他将与来自全球各地的三位年轻小提琴手，在悉尼歌剧院演奏巴赫双协奏曲。





不过，幼年的陈锐往返于布里斯班和悉尼，向上海音乐学院张世祥老师学琴时，并未想过有朝一日可以成为一名站在国际舞台上的小提琴独奏家，而现今90余高龄的恩师会此次前来入座观众席。他称，童年只想着“好好念书，好好练琴，一步步来”。





他向SBS普通话节目记者谈起过去在美国费城柯蒂斯音乐学院的学习经历，称每个人都是从不同的国家、城市来的优秀学生，而他会苦恼与其他人的“无连接感”，正是这份感觉促使他在音乐道路上生出了新的志向。





“我会觉得我和其他人没有关系，我很喜欢音乐，但一直没有感觉被音乐界欢迎。所以我有能力的话，会希望改变这个局面。”



古典音乐界本来根植于西方文化，我想融入很多（元素），让它变成国际化的艺术。

陈锐与悉尼交响乐团合奏柴可夫斯基 Credit: Craig Abercrombie 中国元素也是陈锐试图融合进古典乐的一部分。





此前，陈锐曾参与周杰伦《最伟大的作品》的歌曲，在其中演奏小提琴，将古典与流行结合。 谈及设计理念，他称与周杰伦一拍即合，“我们都有共同的兴趣去探险，探索和尝试 更多。如果没有这些灵感、好奇心（和探索精神），你就只是一个拉小提琴的，一个唱歌的，而不是一个艺术家。”





此外，陈锐也坦言，与英雄联盟以及游戏发行平台Steam的合作，在社交媒体上当一名搞笑博主，都是令其十分成就感的尝试。





不论是加入中国元素，加入喜剧元素，还是将古典音乐从大雅之堂移进游戏领域、利用现代社交媒体，都是陈锐的志向——拓宽古典音乐的界限。



圈子里的人会比较欢迎新的元素加入，还是会骄傲地把其他东西拒之门外？这是我们需要调整的。我一直想要把这个界限扩大。我觉得自己有点像是古典音乐界的大使吧，把（古典乐）分享出去。

在成千上万乐迷们的心目中，陈锐其实还是一名搞怪的幽默博主，他不仅自己拍搞笑视频，还与年轻的音乐家们合作，诸如Youtube上的古典音乐喜剧二人组“双琴侠”（TwoSet Violin)。





而当一名搞笑博主的初心，是陈锐在想，“有没有哪个小孩和我一样？”





他称，发布的搞笑视频基本都是基于个人经历，分享出来为了和大家有“连接感”，也可以有机会认识下自己的听众是什么样的人。例如，有许多亚洲家庭学琴的小孩都能会心一笑的经历。陈锐称，他幼时不想练琴，故意偷偷放音乐原碟，装作在拉琴，结果最后被门外的妈妈发现，追着他跑。



Source: Supplied 拓宽古典音乐界限的志向，其实也和陈锐对音乐以及音乐家存在本身的思考分不开。





“不管是哪个乐器，有很多技巧要练习很久，但是会让人离乐器太近了，没有办法拉开距离，然后去想这个音乐的原因是什么？是要技巧完美地演奏呢，还是一种可以和听众连接和沟通的感觉？你当一个音乐家、艺术家的意义又是什么呢？”





他和SBS普通话节目记者分享走上音乐这条道路的初衷：“我自己觉得，今天我要当音乐家，是为了让人有灵感和动力。我希望人们听完演奏之后会留有开心或惊艳，这是让我最开心的事情。”





古典音乐在现代如何生存？身为一个现代人可以创造古典乐吗？当一个音乐家、艺术家的意义又是什么呢？舞台下的陈锐是个怎样的人？ 欢迎您点击音频收听更多内容：



LISTEN TO 古典音乐如何在现代存活？专访澳籍华裔小提琴家陈锐 SBS Chinese 24/07/2023 28:28 Play

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