澳洲临时雇员有望获得新权利 将有那些变化？

要点 临时雇员（Casual）如果愿意，将有望转为永久（permanent）员工；

约85万人将受到新立法的保护；

这一举措将是今年将通过的更广泛劳工关系改革的一部分。

就业部长托尼·伯克（Tony Burke）表示，在联邦政府寻求修改劳资关系法之际，赋予兼职雇员能够成为永久员工这一权利，并不会影响企业的利润。





伯克将引入改革措施，强制雇主向定期工作的临时雇员提供永久职位。





临时雇员并非必须接受这一工作机会，他们可以保留临时工作，但可以获得更高的时薪。



回到“客观的”定义

“两年前，议会做出了一项改变，无论合同怎么说，如果合同规定你是临时雇员，那么无论你的排班或实际情况究竟如何，都不会改变这一事实，”伯克在周一接受澳大利亚广播公司国家电视台的采访时说。





“我们希望回到客观的定义，”他说，“实际上这是‘真实情况’的定义。”





“我们曾经遇到过这样的情况，例如，有些人可能在连续12个月内被安排全职上班，但由于合同规定他们是临时工，严格来说，他们仍然是临时工。”



Source: SBS 这项新政策将作为先前立法的补充，即已经在雇主处工作了12个月或以上的临时雇员可以要求转为全职或兼职雇员。





预计这项改革将覆盖超过85万人，但预计当中大多数人仍会保持临时雇员工作。





他还表示，这些变化不会阻止雇主雇用临时工。





“如果雇主实际上有永久工作性质的工作时长，那么在实际支付的总报酬上对雇主来说没有损失，因为他们不需要支付（临时工的）补薪，而是支付休假费用。”他说道。



“这实际上对经济来说没有成本，例如，这份工作不是持续的，或者这份工作的时间不能保证，如果是这些情况，它本来就不满足条件。”





有的雇主试图避免向在职员工支付永久员工所享的福利，这些变化便是旨在堵住这些漏洞。



Employment Minister Tony Burke. Source: AAP / LUKAS COCH “的确许多临时雇员不希望转为永久雇员...…但是其中不乏有临时雇员正努力维持生计，”伯克说。





“他们被当作永久雇员一样工作，雇主在获得可靠劳动力的优势下，却不提供任何工作保障。”





如果拟议的改革通过，企业将无需因雇员转为永久雇员而补发任何费用。





独立参议员杰奎·兰比（Jacqui Lambie）支持这一提议，在招聘员工方面，疫情前后的情况出现了变化。



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“企业很难找到合适的员工，所以我们需要解决这个问题，”她告诉天空新闻。



同工同酬

政府正在采取行动，制定同工同酬法，以阻止雇主支付比与雇员原先协定的更少的工资。





伯克否认了这将导致雇主不得不向有几十年工作经验的员工支付与新员工相同的工资的说法。





“我可以断然排除这种可能性，”他在周日告诉天空新闻。





“我想要修补的一个漏洞是，雇主已经同意为具有特定经验水平的特定工作者设定最低工资标准，然后使用劳动力雇用来压低他们刚刚同意的工资标准。”





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