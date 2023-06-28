被少付至少一万澳元薪酬 残障支持工作者贾马尔为捍卫自身权益发声

Key Points 澳大利亚服务工会称，一些国家残障保险计划残障支持服务工作者的薪酬严重过低；

该工会表示，10%的残障服务提供者自我报告存在薪酬过低问题；

国家残障保险计划部长比尔·肖顿（Bill Shorten）承诺，将对此进行调查。

班菲尔德是一位残障服务支持工作者，为具有复杂残疾和高需求的人群工作。他估计自己的工资至少被少付一万澳元。





他告诉SBS新闻，在2021年4月的入职培训中，有一些警告信号表明他可能遭到非法低薪和工作过度。





他说：“（当时主持会议的人）随口说了一句，说因为我们是临时工，所以不会有加班费，工作多久都可以，我觉得这很奇怪。”





班菲尔德表示，在几个月内，他每周工作50至60小时；因为他没有得到按劳资裁定支付的标准，只能不断增加工作时间。





他说他还曾做过24小时的轮班，两班的和三班的，当时以为这会相应有加班费。





然而，他再次被告知，因为他是临时工，所以不会获得加班费。





“根据我对劳资裁定工资的理解，我们若工作超过10小时，就应该算加班。”





“他们说，他们只在某些部分支付劳资裁定的薪酬。因为在某些方面我们获得超额支付，所以在其它方面会被少付。”



班菲尔德表示，按照劳资裁定，他在工作日的时薪比相关条款标准多0.5澳元，所以公司在周六支付给他的时薪会比条款标准少7澳元。





他说，公司还将他列入较低的薪资级别，这意味着在整个就业期间，他的时薪至少比最低工资低3.30澳元。





班菲尔德已离职。在澳大利亚服务工会的帮助下，他成为向公平工作委员会发起投诉的小组成员之一。





他说，在那工作期间，他常常因为工作时间难获保障而疲惫不堪，并对员工的待遇感到“厌恶”。





“我的生活质量受到了严重影响......我不得不减少工作时间，因为这影响了我的生活和人际关系。”





他说，这内耗相当严重，“需要始终保持警觉，时刻注意周围环境，并在前往社区的任何地方不断评估风险。”



The NDIS Minister Bill Shorten is vowing to investigate union allegations some providers are underpaying disability support workers. Source: AAP / Lukas Coch “我曾为一名有严重行为问题的客户提供支持。所以暴力威胁非常高，你必须时刻保持警惕，确保他们和其他人的安全。”





国家残障保险计划部长比尔·肖顿已承诺，将调查与该计划有关的残疾支持工作者普遍遭遇薪酬过低的指称。





澳大利亚服务工会新州和首都领地分会称，10%的服务提供者自行报告提到，残疾支持服务工作者的时薪低于劳资裁定标准。





肖顿在周二接受澳大利亚广播公司电台采访时表示：“国家残障保险计划服务提供者不应该少付雇员的薪酬，因为我们按法定标准支付服务提供者，并让他们合法支付员工的工资。”





他说：“如果雇主少付雇员薪酬，这是不能接受的，没有借口可言。”



肖顿表示，他已要求负责管理该计划的机构对澳大利亚服务工会的说法跟进调查。





“我们会找到你们，”他警告那些犯有工资盗窃行为的残障服务提供者。





澳大利亚服务工会本月表示，他们此前已对新州的30多家提供者进行了调查，并且已将其中两家残障服务提供者提交给国家残障保险计划委员会、国家残障保险机构和公平工作调查专员署以进一步调查。





澳大利亚服务工会新州和首都领地分会秘书安格斯 · 麦克法兰（Angus McFarland）表示，残疾支持服务领域的工资盗窃行为“猖獗”。





“少付员工工资是犯罪行为……”他说，“按公平工作委员会的决定，下个月，领取最低劳资裁定工资的残疾援助工作者将获得5.75%的加薪。”





“我怀疑，如果贪婪的服务提供者继续压低基础工作者的薪酬，那么所有好处是否能全部到达所有残障服务员工手中？”





麦克法兰表示，联邦政府在国家残障保险计划领域打击欺诈行为“令人鼓舞”，但打击工资压制问题必须为优先事项。





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