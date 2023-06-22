新报告揭澳洲残障服务行业陷入“困难境地” 这些原因可能被忽略

要点： 残疾服务行业一些人员正在转向老年护理行业；

倡议者的报告指出，老年护理人员加薪 15% 是这一转行现象的一个很大的推动因素；

残疾服务行业劳动力的新数据显示，没有足够的能力来满足未来的增长需求。

澳大利亚残障服务行业正在努力寻找足够的人手来满足需求，主要的行业机构呼吁进行改革以增加劳动力。





有关残障服务劳动力的年度数据由全国残障人士服务机构（National Disability Services）收集。该机构是澳大利亚非政府残障服务组织的行业机构。





其最新报告显示，该行业目前的状况“不稳定，人手供应持续不足，流失率高”。





这趋势表明，该行业将无法满足未来几个月和几年内预期的增长需求。





全国残障人士服务机构的首席执行官莱伊（Laurie Leigh）表示：“虽然去年劳动力情况有所稳定，但考虑到对全国残障人士保障计划服务需求的增长，他们的数量并没有增加到我们想要和预期的水平。”



“服务机构正处于一个非常困难的境地，有计划的参与者、残障人士打电话给他们要求提供服务，但他们发现很难找到足够的劳动力来提供所需的服务。”





她说，公平工作委员会（Fair Work Commission）三个月前宣布老年护理行业人员加薪 15% 的做法，也吸引了从业人员离开残疾服务行业转而从事老年护理工作。





她说：“没有人建议老年护理人员不应该加薪，他们完全应得。”





“但当护理和支援经济某个部分发生变化，如果没有考虑到它可能对护理和支持经济的其他部分产生的影响，比如残障服务行业，那么它确实会产生影响。”





“当你在招聘人手时遇到困难，这确实让事情变得更加困难。”



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“重大的需求”

在 2022 年 7 月至 12 月期间，对残障服务的需求有所增加，也因此增加了 2084 个职位。残障服务工作者每周的平均工作时间也增加到 22.6 小时。







自 2020 年以来，该行业有一部分工作者是临时工作者，占该行业劳动力的 39%。





莱伊表示，需要进行改革，以确保残疾服务工作者有动力留在该行业。





莱伊说：“整个关怀经济劳动力中的工作者正从事我们社会中一些最重要的工作，但他们并没有因此得到很好的报酬。如果我们真的想吸引人进入这行业，我们需要考虑他们的待遇以及薪酬。”



Demand for disability support workers is growing with 2,084 people joining the industry as casuals in the six month-period ending December 2022. Source: SBS 她说，用于劳动力培训和监督的资金应该与全国残障人士保障计划的参加者分开。





她也呼吁雇用更多的残疾人士工作，及增加招募残疾人士加入澳大利亚残疾服务提供者的董事会。





她说：“将会有一大批人才可以招募。”





“我们在这份报告中看到，残疾人士在就业方面的情况仍然没有发生巨大变化，特别是在残疾服务提供者的董事会代表等领域，这是一个我们希望看到更多残疾人士利用机会的领域。”



Turnover rates in the disability sector still remain elevated. Source: SBS

生活开支的影响

人事顾问公司 Orchard Talent Group 表示，自公平工作委员会宣布老年护理工作者加薪的三个月以来，他们注意到残疾支持人员寻找老年护理新职位的人数增加了 42%。





该机构的常务董事麦克唐纳（Alex McDonald）表示，这是该公司追踪数据的七年来前所未有的增长。





麦克唐纳说：“我们观察到的共同主题是从临时就业转向永久就业，这主要与经济因素有关。生活开支的变化意味着个人希望分配到更多轮班。”





他说，残疾服务和老年护理行业对人手的整体需求很高，解决方案需要得到决策者的大量关注。





他说：“这两个行业都有巨大的人手需求。我们所看到的任何政策转变都极大地影响了这两个不同行业之间的人手流动。”





“未来10年，残疾服务的服务对象将翻倍，因此劳动力也需要增加一倍。”





“同期，老年护理行业劳动力将增加 70%。因此，我们必须将整体关怀经济增长近 200%。作为一间公司，我们试图投资的是：如何帮助服务机构为此作好准备。”





联邦政府在 5 月份的联邦预算中确认，将拨款 113 亿澳元，增加老年护理行业人员的薪酬，增加的薪酬将于 2023 年 6 月 30 日起生效。





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