维州年度犯罪统计数据：恶劣入室盗窃增长30% 青少年盗窃案增长近九成

数据显示，2022年3月至2023年3月这一年当中，维州总计记录了近50万（496589）起刑事犯罪案件，比上一年增长了5.6%。





在这其中，抢劫案同比增长8.7%，严重的住宅入室盗窃案增长了30%，机动车辆盗窃案增长17.9%。而青少年（10至24岁）犯罪率同比增长8.4%，其中10至14岁青少年犯罪率增长44.6%，而该年龄人群的入室盗窃案件增长了近九成，高达86.7%。



严重入室盗窃成警方重点打击目标

维州警方在声明中表示，当前的主要关注点仍然是严重住宅入室盗窃案的增长。





声明写道：“这类犯罪案件增长了30%，主要是由青年群体潜入未上锁的住宅偷取汽车钥匙。”





家住墨尔本Doncaster的华人王先生此前对SBS普通话节目表示，自己1997年来澳至今，感觉最近治安确实有所下降，并认为华人“特别容易被盯上”。



LISTEN TO “华人特别容易被盯上”：澳洲偷盗频发 留学生竟摆“空城计”不再锁车 SBS Chinese 26/04/2023 08:51 Play

他说：“从我这件事情之后，我收集了朋友的这些资料和视频，之后我就觉得这个事情越来越严重了。”





“我感觉华人确实是特别容易被盯上，因为我们华人在澳洲、墨尔本这里，买豪车和豪宅的几率相对来说比较高的。我们华人的车子又特别好，特别容易被成为目标。”





“所以也告诫一下华人稍微要警戒一点，比较显眼的（车）就停在车库里面。”





警方称，目前正在全墨尔本范围内开展专项行动，重点打击此类犯罪行为。





“这一行动从夜间持续到黎明，当地警察、公路巡逻队、航空机组、警犬队和公共秩序响应小组成员通过大规模情报引导方法共同协作。”





“警方情报显示，这种方法正在发挥作用。在过去的三个月中，警方已在夜间行动中迅速逮捕200多名窃贼和偷车贼，还有更多的犯罪分子在犯罪发生后的几天内被逮捕。”





“在警方加强打击相关犯罪行动前的三个月中，每周平均有约30起入室盗窃案，这些案件也导致了汽车被盗。在过去的三个月中，此类案件的数量已下降至平均每周19起。”



青少年犯罪率大幅上升

数据显示，在截至2023年3月底的12个月里，被盗汽车的数量增加了17.9%。警方表示，这在很大程度上可以归因于前述的入室盗窃案件中，汽车钥匙被盗取。





约80%的被盗车辆被找回，但警方正高度关注“经验不足且未成年的犯罪分子会驾驶这些高性能车辆，并以危险的速度行驶”。





未成年人犯罪率整体有所上升，数据显示在12个月内记录的近50万起刑事犯罪案件中，10至14岁青少年应对其中6418起事件负责，同比增长44.6%。





在不同类型犯罪案件中，青少年实施入室盗窃和抢劫案的增长令人担忧。据悉，由10至14岁青少年实施的入室盗窃案增加了86.7%，犯有严重入室盗窃罪的最常见年龄组则是15至17岁的青少年。





最常实施抢劫犯罪的人群为15至17岁青少年，其次为10至14岁青少年。警方表示，“大多数抢劫案受害者的年龄也在10至17岁之间”。



此前遭遇暴力入室盗窃的墨尔本知名火锅店大味火锅负责人张女士对SBS普通话表示，监控拍摄到的两名窃贼看上去便很像是青少年。





“两个男的……（脸部）蒙得很严实，就像青少年那种高高瘦瘦的，应该是熟手，就老是到处偷的那种，因为他们很灵敏。”





事件发生后，大味火锅店发起了一份网络请愿书，呼吁当局增派警力在街区巡逻，保障社区安全。





张女士说：“现在治安太恶劣了。希望把投票做起来，能从本质上让政府意识到问题，采取行动整治一下治安状况。”



七成被盗房屋未上锁

警方表示，将继续打击试图闯入住宅并盗窃汽车的不法分子，但警方也恳请社区采取简单的家庭安全措施，例如锁好所有门窗。



Credit: Public Domain 地区行动副专员里克·纳吉特（Rick Nugent）表示：“我们明显还存在一些值得关注的问题，警方正在投入大量精力和资源应对这些问题。





“每天晚上，我们都投入大量警力……以防止入室盗窃和汽车盗窃的发生。情报显示自行动开始以来，入室盗窃和相关的汽车盗窃案件有所减少，但是我们不会放松警惕。





"在墨尔本的一些地区，高达70%的被盗房屋没有上锁，因此我们也敦促社区采取简单的措施，如锁好所有门窗和大门，以防止‘机会主义’的窃贼。”





墨尔本华人王先生也表示，移民澳洲以来一直觉得治安不错，甚至“让人放松”，时长忘记锁门，但遭遇窃贼上门后，自己如今也加强了警惕。





“之前（我）肯定不属于防盗意识比较好的，经常性会忘了锁门的……我的印象中是非常安全的，我经常忘记关后门。现在是真的的不敢不关后门，前门也得要关。”





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