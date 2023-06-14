LISTEN TO 【SBS新闻快报】于墨尔本东区两度持械抢劫的三名青少年被起诉 SBS Chinese 14/06/2023 02:28 Play

据维州警方6月14日消息，在墨尔本东区发生一连串的犯罪事件后，三名青少年被逮捕并已被警方起诉。





6月13日凌晨2点20分左右，多达六名青少年进入Nunawading的Whitehorse Road的一家快餐店。





据称，他们用刀威胁工作人员、偷走现金并破坏前窗，随后乘坐两辆车逃离现场。





据称，这些青少年还进入了位于Vermont South的Burwood Highway的另一家快餐店，用武器威胁工作人员。





其中一辆车据信为6月11日在Camberwell的Fermanagh Road上的一处房屋所发生的严重入室盗窃案中被盗的。





三名青少年于本周二（6月13日）被捕，并被指控犯有多项罪行。





一名来自Springvale South的15岁青少年被指控犯有



2次持械抢劫

2项处理赃物

2项处理犯罪所得

盗窃机动车辆

在保释期间犯下可起诉的罪行

一名来自Doveton的13岁青少年被指控犯有



抢劫

盗窃机动车

2次处理赃物

2次处理犯罪所得

在保释期间犯下可起诉的罪行

一名来自Cranbourne的16岁青少年被指控犯有



盗窃机动车

2项处理赃物

2项处理犯罪所得

在保释期间犯下可起诉的罪行

这三人已被还押候审，稍后将在儿童法庭出庭。





目前警方正在进行调查，以确定其他涉案人员。





同时，警方正在继续调查6月11日夜间的两起严重入室盗窃案。





据了解，青少年闯入Camberwell的Fermanagh Road的一处房屋，偷走了三辆车。





调查人员还被告知，在6月11日晚11点至次日早6点之间，有两辆汽车从Mount Waverley的Lesay Court的一处房屋被盗。





警方正在继续调查该地区的一系列犯罪，包括：



6月12日凌晨3点15分左右，Bentleigh East的Matthews Road有两家商铺被入室；

6月12日凌晨4点左右，Glen Waverley的High Street Road上的一家快餐店发生抢劫；

6月12日凌晨4点左右，Keysborough的Cheltenham Road上的一家快餐店发生抢劫；

6月13日凌晨，Eumemmering的Princes Highway上的一家快餐店发生抢劫。

在这些事件中，没有人受伤，警方敦促任何知情人士提供信息。



灭罪热线：1800 333 000

在线报告：www.crimestoppersvic.com.au