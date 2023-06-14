【SBS新闻快报】于墨尔本东区两度持械抢劫的三名青少年被起诉

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维州警方起诉了三名青少年，分别13岁、15岁、16岁，三人均为保释期间作案，两天内实施了两次持械抢劫、入室盗窃多辆机动车（点击收听详情）。

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【SBS新闻快报】于墨尔本东区两度持械抢劫的三名青少年被起诉

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14/06/202302:28
据维州警方6月14日消息，在墨尔本东区发生一连串的犯罪事件后，三名青少年被逮捕并已被警方起诉。

6月13日凌晨2点20分左右，多达六名青少年进入Nunawading的Whitehorse Road的一家快餐店。

据称，他们用刀威胁工作人员、偷走现金并破坏前窗，随后乘坐两辆车逃离现场。

据称，这些青少年还进入了位于Vermont South的Burwood Highway的另一家快餐店，用武器威胁工作人员。

其中一辆车据信为6月11日在Camberwell的Fermanagh Road上的一处房屋所发生的严重入室盗窃案中被盗的。

三名青少年于本周二（6月13日）被捕，并被指控犯有多项罪行。

一名来自Springvale South的15岁青少年被指控犯有
  • 2次持械抢劫
  • 2项处理赃物
  • 2项处理犯罪所得
  • 盗窃机动车辆
  • 在保释期间犯下可起诉的罪行
一名来自Doveton的13岁青少年被指控犯有
  • 抢劫
  • 盗窃机动车
  • 2次处理赃物
  • 2次处理犯罪所得
  • 在保释期间犯下可起诉的罪行
一名来自Cranbourne的16岁青少年被指控犯有
  • 盗窃机动车
  • 2项处理赃物
  • 2项处理犯罪所得
  • 在保释期间犯下可起诉的罪行 
这三人已被还押候审，稍后将在儿童法庭出庭。

目前警方正在进行调查，以确定其他涉案人员。

同时，警方正在继续调查6月11日夜间的两起严重入室盗窃案。

据了解，青少年闯入Camberwell的Fermanagh Road的一处房屋，偷走了三辆车。

调查人员还被告知，在6月11日晚11点至次日早6点之间，有两辆汽车从Mount Waverley的Lesay Court的一处房屋被盗。

警方正在继续调查该地区的一系列犯罪，包括：
  • 6月12日凌晨3点15分左右，Bentleigh East的Matthews Road有两家商铺被入室；
  • 6月12日凌晨4点左右，Glen Waverley的High Street Road上的一家快餐店发生抢劫；
  • 6月12日凌晨4点左右，Keysborough的Cheltenham Road上的一家快餐店发生抢劫；
  • 6月13日凌晨，Eumemmering的Princes Highway上的一家快餐店发生抢劫。
在这些事件中，没有人受伤，警方敦促任何知情人士提供信息。
  • 灭罪热线：1800 333 000
  • 在线报告：www.crimestoppersvic.com.au
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