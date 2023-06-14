要点： 澳大利亚人将在今年就“原住民之声”进行投票；

支持者说，“原住民之声”将令原住民在影响他们的政策上享有发言权；

但反对者要么认为“原住民之声”走得太远，要么认为走得不够远。

LISTEN TO 【SBS新闻快报】Yes还是No：赞成或反对“原住民之声”的论点分别有哪些？ SBS Chinese 13/06/2023 02:44 Play

澳大利亚人将在今年年底投票、决定是否将“原住民之声”写入宪法。





这是澳大利亚自1999年以来的首次公投，人们将被要求对这一问题投下赞成或反对票，即：



一项拟议法案：修改宪法，通过建立一个名为原住民和托雷斯海峡岛民之声的机构，对澳大利亚的原住民予以承认。您是否赞成这一修改？

总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）在3月公布这个问题时，将《发自肺腑的乌鲁鲁宣言》（Uluru Statement from the Heart）中的呼吁描述为一项“亲切的请求”，宣言中首度呼吁建议“原住民之声”，让原住民参与到对他们有特别影响的政策中去。



赞成和反对“原住民之声”入宪的论点

反对“原住民之声”的论点已经发生了变化，因为反对者最初声称“原住民之声”将作为议会的“第三议院”存在，这一说法后来不见了。





但是，关于该机构如何运作的其他问题也出现了，反对者认为“原住民之声”会走得太远或不够远。





以下分别是赞成和反对将“原住民之声”写入宪法的主要论点：





赞成



“原住民之声”是在与澳大利亚各地原住民社区进行了长达数年的接触后提出的；

原住民应该对影响他们的政策享有发言权；

如果政府在制定有关原住民的政策时听取他们的意见，这些政策会更佳；

该机构将是永久性的，未来的政府将无法废除它；

确保“原住民之声”能够与“行政政府”对话，意味着无论未来的政府如何，它的核心作用是牢固的；

该机构将实现性别平等并包括年轻成员，这意味着更多来自原住民社区的声音将被听到；

它是经过精心设计的，并获得了法律专家的批准；

固定的任期意味着代表将始终对其行为负责；

“原住民之声”将是一个很好的机制，通过它与联邦政府就“真相（Truth）”和“条约（Treaty）”的进程展开谈判；

议会，以及澳大利亚人民，仍将对立法内容拥有最终决定权。

反对



这是象征性的，要解决原住民社区面临的系统性问题需要一个有实际权力的机构；

政府如果不喜欢这个机构的建议，可以不予理会；

“原住民之声”在宪法中加入了种族因素；

由于“原住民之声”将由议会设计，未来的政府可能会改变或搁置它；

原住民已经通过议会中前所未有的来自原住民社区的代表拥有了发言权；

“真相”和“条约”应该先于“原住民之声”。