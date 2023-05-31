“原住民议会之声”公投问题公布 下一步将发生什么？

澳大利亚人现在知道了“原住民议会之声”公投的措辞。以下是接下来的计划。

A split image showing the Aboriginal flag and the Torres Strait Islander flag

The Voice to Parliament referendum is due to take place this year. What do we know so far? Source: SBS / Lilian Cao

要点：
  • 安东尼·阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）公布了“原住民之声”公投的问题；
  • 澳大利亚人将在今年年底前去投票；
  • 阿尔巴尼斯透露了关于该机构如何运作的细节。
澳大利亚人现在知道了他们将在“原住民议会之声”公投的措辞。

公众将在近25年以来的第一次公投中投票，如果成功，这将是澳大利亚人自1977年以来首次通过投票修改他们的宪法。

总理阿尔巴尼斯在与“原住民之声”公投工作小组的会议后，公布了将印在选票上的问题：
一项拟议法案：修改宪法，建立原住民和托雷斯海峡岛民之声，承认澳大利亚的第一民族。您是否赞成这一修改？
现在，它将被提交给议会，以获得通过，澳大利亚人将于年底前投票。

“原住民之声”是怎样的机构？

“原住民之声”将是一个就影响澳大利亚原住民的问题向政府提供建议的机构。它没有权力否决法律。
总理阿尔巴尼斯透露了关于该机构如何运作的细节，他提及以下几点：
  • 成员将有固定的任期，以“确保问责制”；
  • 它将实现性别平衡，并包括青年成员；
  • 它将吸纳来自所有州和领地的代表；
  • 它将包括来自特定偏远社区的代表。
但他不愿透露成员是通过民主选举还是任命产生。
Man in hat walks with men dressed in traditional Indigenous garb.
The question is slightly different to the draft wording Mr Albanese unveiled at the Garma festival last year. Source: AAP / Aaaron Bunch / AAP Image

接下来的步骤包括哪些？

首先在议会投票，随后是民众投票。

为了进行全民公投，必须通过议会立法。

但不同寻常的是，该法案不需要在众议院和参议院中双双通过。从理论上讲，它可以通过由工党掌握的众议院两次通过，这意味着它几乎肯定会成功。

随后，澳大利亚成年人将被要求在公投问题上投票“是”或“否”。
需要获得大多数选民的支持，且在六个州中至少四个州的多数选民中也需获得多数支持，才能使“原住民之声”成为现实。

如果达到了这一门槛，阿尔巴尼斯说，将与原住民社区和更广泛的公众开始“确立‘原住民之声’的设计”的进程。

一旦这一步骤完成，就会像其他法律一样提交到议会进行辩论和审查。

我们何时可能投票？

有一个短暂的时间窗口。

阿尔巴尼斯一直承诺在今年年底前举行投票。

他在今年早些时候进一步缩小了时间范围，暗示公众将在10月至12月之间前往投票站。

公投通常是在周六举行，这意味着只有少数几个日期可以进行投票。
Referendum Dates v2.jpg
欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在
Facebook
Twitter
关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。
READ MORE

【SBS新闻快报】 “原住民之声”是怎样的机构？公投何时举行？

原住民入宪公投，支持还是反对？华人社区众说纷纭

前总理莫里森：将“原住民之声”与宪法混为一谈是错误的

前总理阿博特忧“原住民之声”公投将分裂澳洲 使澳陷入痛苦

分享
Published 31 May 2023 4:11pm
By Finn McHugh
Source: SBS
Available in other languages