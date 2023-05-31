“原住民议会之声”公投问题公布 下一步将发生什么？

要点： 安东尼·阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）公布了“原住民之声”公投的问题；

澳大利亚人将在今年年底前去投票；

阿尔巴尼斯透露了关于该机构如何运作的细节。

澳大利亚人现在知道了他们将在“原住民议会之声”公投的措辞。





公众将在近25年以来的第一次公投中投票，如果成功，这将是澳大利亚人自1977年以来首次通过投票修改他们的宪法。





总理阿尔巴尼斯在与“原住民之声”公投工作小组的会议后，公布了将印在选票上的问题：



一项拟议法案：修改宪法，建立原住民和托雷斯海峡岛民之声，承认澳大利亚的第一民族。您是否赞成这一修改？

现在，它将被提交给议会，以获得通过，澳大利亚人将于年底前投票。



“原住民之声”是怎样的机构？

“原住民之声”将是一个就影响澳大利亚原住民的问题向政府提供建议的机构。它没有权力否决法律。



总理阿尔巴尼斯透露了关于该机构如何运作的细节，他提及以下几点：



成员将有固定的任期，以“确保问责制”；

它将实现性别平衡，并包括青年成员；

它将吸纳来自所有州和领地的代表；

它将包括来自特定偏远社区的代表。

但他不愿透露成员是通过民主选举还是任命产生。



The question is slightly different to the draft wording Mr Albanese unveiled at the Garma festival last year. Source: AAP / Aaaron Bunch / AAP Image

接下来的步骤包括哪些？

首先在议会投票，随后是民众投票。





为了进行全民公投，必须通过议会立法。





但不同寻常的是，该法案不需要在众议院和参议院中双双通过。从理论上讲，它可以通过由工党掌握的众议院两次通过，这意味着它几乎肯定会成功。





随后，澳大利亚成年人将被要求在公投问题上投票“是”或“否”。



需要获得大多数选民的支持，且在六个州中至少四个州的多数选民中也需获得多数支持，才能使“原住民之声”成为现实。





如果达到了这一门槛，阿尔巴尼斯说，将与原住民社区和更广泛的公众开始“确立‘原住民之声’的设计”的进程。





一旦这一步骤完成，就会像其他法律一样提交到议会进行辩论和审查。



我们何时可能投票？

有一个短暂的时间窗口。





阿尔巴尼斯一直承诺在今年年底前举行投票。





他在今年早些时候进一步缩小了时间范围，暗示公众将在10月至12月之间前往投票站。





公投通常是在周六举行，这意味着只有少数几个日期可以进行投票。

