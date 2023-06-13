LISTEN TO 【SBS新闻快报】墨尔本东区六起入室盗窃案的三名嫌犯落网 SBS Chinese 13/06/2023 02:41 Play

白马市犯罪调查组（CIU）的侦探们上周对三名男子提起指控，他们涉及墨尔本东区的六起住宅入室盗窃案。





警方称，这三名爱尔兰公民在过去三个月内入境澳大利亚，参与了一系列入室盗窃案，采取了复杂的措施来掩盖他们的踪迹，包括在目标房屋的地板和家具上泼洒清洁液，但没有成功。





被捕者之一是一名常居Blackburn的29岁男子，他因涉嫌参与英格兰各地的一系列入室盗窃案已被英国警方通缉。维州警方已将此事移交给英国警方和相关移民当局。





6月8日，白马市犯罪调查组的侦探们在Box Hill的一个停车场逮捕了三名男子。





一名常居Blackburn的29岁男子、一名常居Mitcham的25岁男子和一名没有固定住址的26岁男子均被控严重入室盗窃、六项入室盗窃罪、盗窃罪、处理赃物和处理涉嫌犯罪所得罪。 在无人申请保释后，这三名男子将于 7 月 3 日被还押至Ringwood地方法院出庭。





在一系列涉嫌的入室盗窃案中，这些人在6月7日至6月8日期间锁定了位于Blackburn South、Wheelers Hill、Templestowe及Box Hill North的房屋，当时屋内无人。





据称，在这些入室盗窃案中，超过2.5万澳元的财产被盗，包括大量现金、珠宝和名牌包。





调查人员正在继续调查这三人是否与其他未破的入室盗窃案有关。





白马市犯罪调查组的高级警官Brad March表示：“你的家应该是你的避难所，维州警方不会容忍任何人试图进入别人的家，拿走不属于他们的东西。”





“我们一直在与包括英国在内的全球各地的警察管辖区密切合作，以便分享关于那些试图在澳大利亚和海外偷偷摸摸并犯罪的人的情报。”





维州警方呼吁任何知情者请与灭罪热线联系，电话为1800 333 000，或在线提交保密的犯罪报告：www.crimestoppersvic.com.au。



