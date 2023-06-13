新州猎人谷巴士车祸涉事司机获保释

周日（6月11日）晚，新州猎人谷（Hunter Valley）发生一起严重的巴士侧翻事故，导致10人死亡，25人受伤。肇事的58岁司机巴顿（Brett Andrew Button）已被批准保释。





代理助理局长瓦德尔（David Waddell）表示，这名来自梅特兰（Maitland）的司机面临着非常严重的指控。





周二上午，瓦德尔告诉媒体，周日晚些时候，在大雾天气下，巴士载着乘客从一个婚礼场地前往位于辛格莱顿（Singleton）的酒店，司机“进入那个环形路口，以不符合条件的方式驾驶”。





“他的速度太快了，无法通过那个环岛，导致车辆倒向左侧，造成这些伤害，”瓦德尔说。





今天上午，巴顿在塞斯诺克（Cessnock）地方法院出庭，随后被批准保释。





瓦德尔说，警方在现场对公交车进行了调查有报告称，当晚该地区出现了大雾。警方对于事故的调查仍在进行当中，将着力于研究司机是如何依据当时的驾驶条件进行判断的。





目前，巴顿面临11项指控，其中10项是与每个受害者有关的危险驾驶指控，还有一项是过失驾驶。





昨晚，事故巴士从环岛上被移走，调查人员将在今天对其进行机械检查。





事故现场仍被封锁并关闭。





事故当天，巴士载着参加新婚夫妇加夫尼（Mitchell Gaffney）和艾德赛尔（Maddy Edsell）婚礼的客人，据警方介绍，车上当时共有37位乘客，年龄从20多至60多不等。





瓦德尔介绍说，当巴士进入一个环岛，准备向西转入亨特（Hunter）高速公路时，巴顿称失去了对巴士的控制，让整辆大巴翻到了左侧的护栏上。





九人在事故中当场死亡，一人后来在医院抢救无效后死亡。





瓦德尔说：“事故现场非常混乱。”





25人被紧急送往医院，有不同程度的伤势。目前仍有14人在医院救治，2人在重症监护室。





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