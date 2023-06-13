开创性纪录片《The First Inventors》即将首播：庆祝和探索原住民文化

NITV和Network10将播出四集新纪录片《 The First Inventors》，庆祝和探索世界上现存时间最长的文化：土著人和托雷斯海峡岛民文化。《 The First Inventors》将于6月15日星期四晚上8点30分首播，随后每周播出一次。





这部纪录片由澳大利亚电视领域至高荣誉洛基奖（Logie Awards）获得者、演员和提维岛民（Tiwi Islander ）罗布·柯林斯（Rob Collins）介绍和解说。他带领一个原住民调查团队，揭开了六万五千多年前的发明和创造。





《 The First Inventors》讲述了整个历史面貌是如何发生变化的；远在冰河时代的史前事件是如何被记录下来的；人们如何穿越遥远的距离以及整个社会是如何形成的。





从古老的贸易高速路和使用刻在信息棒上的秘密语言的长途通信系统，到为保持基因多样性而建立的独特社会体系，



《The First Inventors》不仅探索了过去，而且对这些古老的知识是否可以回答人类最紧迫的现代挑战提出了疑问。

主持人和提维岛民罗布·柯林斯说：“土著人和托雷斯海峡岛民的知识力量令人敬畏，它的耐力体现了在这个令人难以置信的国家里土著知识拥有者的力量、韧性和独创性，为我们祖先无数代人提供了支持的传统和实践，现在正在与当今科学界最优秀的思想合作，激发令人难以置信的新发现。我迫不及待地想分享这个关于知识、韧性和冒险的好故事！”





NITV委员会负责人，威拉德朱里（Wiradjuri）部落的女性玛丽莎·麦克道尔（Marissa McDowell ）说：“《The First Inventors》颂扬并阐明了六万五千多年前的知识和文化。我们很自豪能将这部系列纪录片带到讲原住民故事的平台NITV，我们很高兴与我们的社区和所有澳大利亚人分享这些来自澳大利亚各地的故事，这是科学与文化之间的合作， NITV和Network 10都受到委托播出这部纪录片。”



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派拉蒙澳大利亚和新西兰分部内容及节目高级副总裁丹尼尔·莫纳汉（Daniel Monaghan ）说：“很荣幸能够主持地球上有着最持久文明的故事。《The First Inventors》不仅会让所有澳大利亚人有机会更多地了解我们生活的国家，而且还会帮助我们更好地了解我们生活的世界。感谢我们在NITV、澳大利亚影视局（Screen Australia）和Ronde Media的朋友们帮助我们将这些不可思议的故事公之于众。”





《The First Inventors》是Ronde公司为NITV和Network 10制作的纪录片。澳大利亚影视局与NITV是主要投资方，并得到全国澳大利亚原住民机构（ National Indigenous Australians Agency）、澳大利亚旅游局（Tourism Australia》、新南威尔士州影视局（Screen NSW ）和领地影视局（Screen Territory）的资金支持。





《The First Inventors》将于6月15日星期四晚上8点30分在 NITV和Network 10首播，并且每周播出一次。该系列纪录片将在10 Play和SBS On Demand上免费观看，并配有阿拉伯语和简体中文字幕。





如需采访和了解更多信息，请联系：





NITV – Hannah Lambert | M: 0432 224 114 | hannah.lambert@sbs.com.au





Network 10 – Hannah Pemberton | M: 0466 336 207 | hpemberton@networkten.com.au





Ronde Media公司的执行制片人本·戴维斯 （Ben Davies）说：



制作这部纪录片是千载难逢的机会。每个澳大利亚人都应该看看这部纪录片中非常有趣和令人难以置信的故事。





Moogie Down Productions公司的制片人钱·麦丘（Cian McCue ）说：



《The First Inventors》是对文化的庆祝。将我们原住民的知识搬上银幕是一种绝对的荣幸。





澳大利亚影视局纪录片部负责人亚历克斯·韦斯特（Alex West）表示：



澳大利亚影视局非常自豪能够支持NITV和Network 10的这部新纪录片。这部开创性的纪录片将把澳大利亚人聚集在一起，令人鼓舞地探索了解土著和托雷斯海峡岛民的历史、创新和成就。它们照亮了澳大利亚和世界历史非凡的组成部分。

领地影视局导演珍妮·休斯 (Jennie Hughes) 表示：



领地影视局很高兴看到北领地电影制作人钱·麦丘与Ronde公司共同制作《The First Inventors》。北领地有着多元化和丰富的环境，土著文化和传统故事仍然是我们日常生活的重要组成部分。这部具有里程碑意义的纪录片建立在电视节目《Barrumbi Kids 》和 《True Colors 》等北领地作品最近取得的成功的基础上，并延续了向澳大利亚观众呈现发人深省和引人入胜的内容的传统。我们也很高兴看到NITV和Network 10之间的新合作，这部纪录片将在两个频道播出。

新南威尔士州影视局负责人卡亚斯·赫普沃斯（ Kyas Hepworth） 说：新南威尔士州影视局很高兴支持《The First Inventors》，这是一个具有里程碑意义的纪录片，它探索原住民丰富的科学贡献和持久的文化。在悉尼制片公司Ronde Media与新南威尔士州的原住民导演拉里萨·贝伦特 （Larissa Behrendt）的精彩合作之下，该节目不仅展示了六万五千年的发明和创新，还强调了所有澳大利亚人如何将这些知识和智慧用于未来。通过在NITV和Network 10上播放，它将吸引广泛的观众。





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