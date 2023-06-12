5月上旬，一悉尼华人女子在社交媒体发文表示，自去年12月起，自家位于Zetland的车位经常被违法占有。





在多次贴纸条提醒、张贴曝光海报、上报公寓管理员投诉无果后，该女子决定自己动手，在自己车位上安装车位锁，将违停车辆锁在了自家车位上。





该女子表示，在加装车位锁之前，她曾询问公寓管理员此举是否需要征求相关部门同意，得到的回复是：车位属于私人财产，无需取得物业同意。





但是，当女子当天返回车位时，发现地锁已被拆除。





在本期《现场说法》热线节目中，MurdockCheng律师事务所首席律师郑伟俊和听友们聊了车位相关的法律法规。





在澳大利亚，车位被他人占有，您拥有的合法权利与车位所有权息息相关。





如果是车位是公共财产，您能做的也许不多。





根据新州的法律规定，大多数物业（Strata）均有关于停车的规章制度。如果违反了这些规定，将会收到惩罚。





业主委员会向业主或居住者发出通知，要求其遵守被违反的规则。





如果此后仍然违反条例，新州民事和行政法庭可以要求违反者支付高达1100澳元的罚款。





如果12月内再犯，罚款可加倍。





但是，如果车位是您的合法私有财产，郑律师说，您有一些措施维护您的权益。但重要的是，您需要尽到告知义务，在车辆可能停入您的车位前，以通知、标语等形式，告知此车位归您所有。





在本期节目中，听众朋友们还咨询了自家树根破坏相邻房屋地面的处理、邻居共享边界的认定、永久居民出国的规定、开车使用手机、房屋验收责任等问题，郑伟俊律师均做了详细解答。请您点击收听完整内容。





LISTEN TO 【现场说法】车位被占，您能做些什么？不能做什么？ SBS Chinese 12/06/2023 31:05 Play





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