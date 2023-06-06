【现场说法】不支付停车罚款会有什么后果？

在本期《现场说法》听众热线节目中，Auslaw澳和律业管理合伙人林汇铭律师和听友们聊了聊停车罚款的话题（以昆州为例）。



昆州机动车主拖欠超过4230万澳元的停车罚款

昆士兰州的机动车主拖欠数千万澳元的未付停车罚款，其中一个个人或公司的停车罚款债务超过3.5万澳元。





来自昆州罚款执行注册处（State Penalties Enforcement Registry，简称SPER）的最新数据显示，昆士兰州有超过305000个未付停车罚款债务，总额超过4230万澳元。与前一年同期的4079万澳元相比，这一数字有所增加，但少于2021年4月公布的统计数字4397万澳元。





SPER是由州政府管理的机构，负责收取被机构（如地方政府）转交给他们的未付罚款和违约金。





居住在布里斯班的居民们被SPER追讨的未付停车罚款金额为1260万澳元，而居住在黄金海岸的民众则拖欠约1116万澳元的停车罚款。这些数字仅与债务人的居住地有关，而不是罚款发生地的地方政府区域。





SPER还公布了他们记录的欠款最高的停车罚款债务人的数据。最大的未偿余额为3.5万澳元，该债务由一家机构或个人拖欠，总共有274笔与停车罚款相关的债务。另一位欠款人拖欠了来自175笔与停车罚款相关的债务，总额为3.2万澳元，而另一位欠款人被SPER追讨了来自160笔债务的3.02万澳元。





SPER表示，这些债务人所欠的未偿余额可能包括停车罚款以外的其他费用，例如催缴通知费用或SPER注册费用。SPER的一位发言人说：“债务人在SPER采取执行行动之前有多次支付债务的机会，拒绝支付的债务人可能会被暂停驾驶执照，工资或银行账户中的资金可能会被扣除，或者车辆可能会被夹住、扣押和拖走，以促使他们履行义务。”





SPER发言人表示，催债人会使用最新可用的联系信息通知债务人其欠款情况，并敦促昆士兰州居民与相关当局保持其详细信息的最新状态。





布里斯班市议会城市标准和安全主席Kim Marx表示，该市议会在将罚款转交给SPER之前，总是试图与接收罚款的人安排付款。市议会在将罚款转交给SPER之前采取了多项步骤，整个过程需要126天。Marx女士说：“虽然大多数人都会遵守规定，但不幸的是总会有一些人试图逃避支付罚款。” 市议会作出罚款处罚是因为有人做了错误的事情，罚款金额会直接用于社区服务和基础设施的发展。



对交通罚单有异议，该怎么办？

第一步：保持冷静





一般情况下，一旦罚单被开出，开具罚单的人无法取消罚单。争论对此毫无意义。





然而，如果您收到了罚单并希望对其提出异议，还有其他可以采取的措施。





第二步：地方政府的内部审查





如果您收到了一张罚单并希望对其提出异议，请不要支付罚款！





如果您支付了罚款，将无法后续提出异议。





一般情况下，如果您想对罚单提出异议，首先要做的是在线提交申请表格或写一封信给开具罚单的机构（通常是地方政府），解释为什么您不应该支付罚款。这通常被称为内部审查。通常需要提供以下信息：



姓名和地址；

违法或罚款通知编号；

从违法或罚款通知中获取的违法细节；

车辆注册信息；

解释为什么应该对违法或罚款通知进行审查；

提供支持您解释的证据（可能包括显示拍摄日期和时间的照片）

请注意，具体的申诉流程和要求可能因司法管辖区而异。建议您仔细阅读罚单上的说明或向相关机构咨询，以确保遵循正确的程序来提出异议。





第三步：上法院





如果被罚款人对内部审查的结果不满意，可以选择去法院处理纠纷。





有许多理由可能导致您在法庭上对罚单提出挑战，包括：



由于日期、时间、地点或车辆注册信息错误，导致罚单无效；

您已经支付了停车费或者没有违规停车，因此没有犯罪行为；

停车计时器故障；

道路标志或线路标记不清晰或被遮挡；

您有有效的停车许可证并且已经展示；

罚款金额超过法律规定的限额；

紧急医疗情况；

您的车辆发生故障；

您的车辆在未经您同意的情况下被拖走（例如被盗）；

您在违法日期并非车辆的所有者。

请注意，这些只是可能的挑战罚单的理由之一，具体情况可能因地区和相关法规而有所不同。如果您要对罚单提出挑战，请咨询相关法律专业人士以获取适用于您的具体情况的法律建议。



昆州如何处理不付罚单的“老赖”？

昆州州罚款执行注册处（State Penalties Enforcement Registry, 简称 SPER）负责收取和执行未付罚款和违约金，包括：



违法通知罚款（例如超速、非法停车或逃费等违法行为）

法院指定的罚款金额

犯罪分子债务追回令

犯罪分子征税费

自愿分期付款计划(Voluntary Instalment Plan)





如果您的违法通知罚款金额等于或超过违法通知上显示的门槛金额，并且您无法在截止日期前一次性支付全部金额，您可以通知开具罚单的机构，表示您希望进入自愿分期付款计划。在自愿分期付款计划下，您需要向开具机构支付60澳元的预付款，并在之后每月向SPER支付部分款项，直到全部金额支付完毕。





这不会额外产生费用，但您必须：



在规定的时间内在违法通知上选择自愿分期付款计划选项。

继续按时进行所有的付款。

什么情况不能申请自愿分期付款计划？





您无法为法院指定的罚款(Court ordered fine)或犯罪分子债务追回令(offender debt recovery)申请自愿分期付款计划。





如何申请自愿分期付款计划？



在违法通知上的自愿分期付款计划部分填写完整，并将其退回给背面标明的开具机构。

您必须在收到罚款后的28天内完成此步骤。

您还需要发送：首次分期付款60澳元；您的全名、出生日期、地址和电话号码。

违法通知上标明的机构将收到您的首次付款。他们从罚款中扣除60澳元，并将您的详细信息发送给SPER，由SPER负责收取您剩余的罚款。

SPER将向您发送一份自愿分期付款通知，告知您需要支付的金额以及第一次付款的截止日期。从此以后，请将您的付款发送给SPER。

新南威尔士州的强制付款机构——Revenue NSW

Revenue NSW是新南威尔士政府的一个行政部门，负责征收新南威尔士州的税款。它于2017年7月31日从“Office of State Revenue”和其罚款部门“State Debt Recovery Office”改名而来。





申请工作和发展令（Work and Development Order，简称WDO）



您可能有资格通过参加无偿工作、课程、咨询或治疗项目来减免高达每月1000澳元的罚款。

在过去五年里，超过87000人参与了WDO计划，清偿了超过2亿澳元的债务。

免费支持服务





如果您正面临财务困难和压力，我们可以向您推荐免费的财务和法律支持服务，以提供咨询帮助。



维多利亚州的强制付款机构——Fines Victoria

Fines Victoria（维多利亚罚款机构）负责处理和执行违规通知、罚款和已登记的法院罚款。





如果您未能按时支付罚款催缴通知书上的罚款金额，该机构将把您的罚款发送给维多利亚罚款机构（Fines Victoria）。





申请工作和发展许可证





如果您正在获得批准的社区机构、咨询师或医生的支持，他们可以代表您向维多利亚罚款机构（Fines Victoria）申请工作和发展许可证。该计划允许您通过参加无偿工作、接受咨询或参与培训或教育来“偿还”罚款。





在家庭暴力计划下申请





如果您是家庭暴力的受害者，并且符合以下条件之一，您可以向维多利亚罚款机构（Fines Victoria）申请相应支持计划：



在发生违法行为时，家庭暴力是该罪行的一部分；

在违法行为发生时，其他人驾驶您的车辆，而您不知道驾驶员是谁。

申请法院执行令





如果违法者不能按时支付罚金，Fines Victoria将向法院申请执行令。执行令意味着法警可以来到您的住所收取罚款款项。法院还会向您收取额外费用。



交通罚款的意义

交通罚款的目的是促进道路安全，执行交通法规，阻止道路上的危险行为。以下是交通罚款的具体目的：



威慑作用：交通罚款作为一种威慑手段，旨在阻止驾驶员从事不安全或非法行为。通过施加经济处罚，当局旨在阻止超速行驶、鲁莽驾驶、闯红灯和其他交通违规行为。 促进遵守规定：罚款鼓励驾驶员遵守交通法规。通过对违规行为实施处罚，当局旨在促进负责任的驾驶行为，确保所有道路使用者的安全。 收入来源：交通罚款可以为政府和市政当局提供收入。罚款所得可以用于维护道路基础设施、资助执法工作和实施道路安全计划等各种目的。 资助道路安全措施：从交通罚款中获得的收入可以用于资助道路安全计划，如改善基础设施、开展教育宣传活动和支持执法工作等。 交通管理：通过执行交通罚款，当局可以更有效地管理交通流动。罚款有助于遏制可能导致拥堵、事故或交通模式中断的行为。 公平执法：交通罚款确保所有驾驶员对其在道路上的行为负责。无论社会经济地位或其他因素如何，违反交通法规的驾驶员都可能面临处罚，促进执法的公平和平等。

需要注意的是，交通罚款应与违法行为成正比，并且执法应优先考虑道路安全，而不仅仅是收入来源。交通罚款的具体目的和执法实践可能因不同司法管辖区而异，但总体目标是为所有人创造更安全的道路环境。





在节目中，听友们还咨询了物业管理公司开出乱停车罚单、交通事故责任方不回应信件、法院判对方赔偿但对方不作为等问题，林汇铭律师均做了详细解答。如果不支付商场停车场的停车罚单会怎么样？请您点击收听完整内容。



LISTEN TO 【现场说法】不支付停车罚款会有什么后果？ SBS Chinese 06/06/2023 27:48 Play

本节目仅供一般性参考，并无意提供任何个案法律建议，内容受作者原创保护，且作者与本台明示不对任何依赖本文任何内容而采取或不采取行动所导致的后果承担责任。





《现场说法》听众热线逢周二上午8点20分至9点播出，欢迎拨打热线电话1300 799 323参与节目，咨询法律或移民问题。





欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。



