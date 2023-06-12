上瘾要戒不容易 澳大利亚喜剧演员分享“戒瘾”经验

Insight 特辑《习惯（Habits）》于6月13日星期二播出，可在 SBS On Demand 观看。





澳大利亚喜剧演员戴夫·休斯自 1992 年戒烟后便再没有接触过尼古丁，也从未想过会再次接触。





不过在 2022 年 5 月，也就是阿尔巴尼斯 （Anthony Albanese）当选澳大利亚总理那晚，休斯参加了一个选举派对，当时一位朋友递给他一支电子烟。





休斯对 SBS Insight 说：“他们告诉我里面没有尼古丁。”





“我吸了一口，我的脚趾开始发麻。不知不觉中，我就迷上了电子烟。”





他说，一开始只是一个“放肆的坏习惯”，很快就上瘾了。





“每天晚上我都会说‘不，我明天不会再吸’。可是，因为我要主持早晨节目，所以我在凌晨4点半又开始吸电子烟。”



Comedian Dave Hughes said he hid his vaping addiction from his wife and children. Source: AAP / Australian Grand Prix “我在电视上抽电子烟。我一直瞒着妻子和孩子。”





休斯告诉 SBS Insight 主持人 Kumi Taguchi：“尼古丁会直接进入你体内。”





休斯过往曾大量吸烟和饮酒。 1992 年，他戒掉了它们。此后，他成为了素食主义者，也不再吸食大麻和观看成人节目。



是习惯、日常还是上瘾？

我们经常会在对话中提及“习惯”一词，但要将“习惯”与“日常”或“上瘾”区分，从定义来看，就相当复杂。





根据邦德大学（Bond University）行为科学家克莱奥（Gina Cleo）副教授的说法，习惯和日常截然不同。





她对 Insight 说：“习惯是自动的，是由周边的环境触发的。虽然日常是我们每天都可能做的事情，但依然是经过我们有意识的思考。”





“举个例子，开车去健身室可能是一种习惯，但你健身锻錬可能是日常活动，因为每天都不一样。”





克莱奥副教授说，我们的大脑会养成新的习惯，以便为其它需要更多专注力和有意识思考的活动保存能量。





“我们每天都要作出成千上万个决定，如果我们要有意识地作出每一个决定，就会筋疲力尽。”



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她解释，习惯也不同于上瘾，虽然两者都有相似的神经和行为特征，但有一个主要区别：我们大脑的奖励系统。





克莱奥副教授说：“当我们养成一种习惯时，尤其是在早期，我们的大脑会有奖励，帮助我们强化这种习惯。这就是我们一次又一次这样做的原因。”





“至于上瘾，即意味奖励系统会被显著激活，当我们在做这件事时会获得巨大的奖励，这使我们感受到巨大的冲击。”





“因为极高的奖励，我们会渴求那种上瘾行为，以致很难戒掉这种行——无论是赌博、玩游戏还是吸电子烟。”



“我曾每周跑150公里”

健康的运动习惯一直被认为是积极和有纪律的，但对于奥福德（Vanessa Alford）来说，跑步很快就从一种健康的习惯演变成一种对运动的痴迷。





她对 Insight说：“我就是无法停止去想。我只想跑得越来越多，即使我不舒服，或者受了伤。”





“我真的摆脱不了 —— 一旦停跑一次，就会出现‘断瘾症状’。”





奥福德的“跑步瘾”曾几乎夺去了她的一切。“我从每周跑 150 公里到不能下床。我不得不搬回与父母同住，我不得不停止工作，因为单单起床刷牙就需要付出巨大的努力。”



Vanessa Alford became addicted to running and started to suffer withdrawal symptoms if she missed a session. Source: Supplied 她的康复过程缓慢，但组建家庭的愿景使她没有重蹈坏习惯的覆辙。





奥福德说：“对我来说，转折点是我和丈夫决定要孩子的时候。我知道我不能生育，我已经没有生育能力多年了。”





“我知道我有两个选择，一是我要在生育治疗上花费数千澳元，但仍然可能不育；一是改变我的生活，开始照顾好自己的身体。”





奥福德减少了运动的规律和强度，最终成功令体重回升。她现在育有两女，每周大约跑步 50 公里。





她说：“现在不同的是，我没有冲动要把自己逼到极限。即使只跑了 30 分钟，我也感到很满足。”



养成新习惯的步骤

克莱奥副教授说，养成积极的新习惯是改掉坏习惯的关键。





“第一步是确立一个目标，真正坚持你想做的事情。第二步是选择一个简单的行动，好让你朝着这个目标迈进。”





“第三步是将这种行为配合你周边环境中的某些事物，可能是一天中某个时间、你身处的地方、你之前刚做过的事情。”





“然后，一旦你在环境中遇到触发因素，就真的养成了这个习惯。”



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最后是关于使用习惯追踪应用程序以监测进度，她说这样可以为我们提供所渴求的奖励。





行为越复杂，养成习惯所需的时间就越长，但她估计平均时间约为 66 天或 10周。





她补充说，戒除坏习惯可能需要更长时间。





“我见过有人用一天时间就戒掉了一个习惯，也有人用数年甚至数十年。”





就在澳大利亚联邦政府宣布将禁止进口非处方电子烟产品时，休斯成功戒掉了电子烟。





不过，他说第二次戒除尼古丁瘾的推动力并非来自政府的打击行动。





他打趣道：“我妻子很想我戒掉此瘾。她希望我活下去，我很感激。”





“她认为这是一场中年危机。也许是的。”





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